15.12.2025 | 15:52

„Много вожд, малко индианец“: “Магазин за хората“ стартира с 3-ма директори и 4-ма служители

Олиото, доставяно от държавната фирма, е по-скъпо от това в някои супермаркети

Първият щанд от държавната верига „Магазин за хората“ отвори днес в град Куклен, Пловдивска област, и стоката бе разграбена за минути, предават местните медии. Захар, олио, леща, нахут, боб, лютеница, русенско варено, пастет, кисели краставички, безалкохолни напитки са сред асортимента. Щандът е в супермаркет КООП в града.

Още рано сутринта хората се наредиха пред магазина и едва изчакаха церемонията по откриването да приключи. След това рафтовете се опразниха, а опашката се изви от единия до другия край на магазина, пише в. „Марица“.

Изпълнителният директор на дружеството Николай Петров при откриването поясни, че в магазина са разположени няколко ясно обособени търговски зони, които предлагат най-необходимите продукти за домакинството.

Днес заработи и мобилният магазин, който ще обслужва няколко села в Пловдивска област, предаде Радио Пловдив. В мобилния магазин има мляко, масло, варива, брашно и др.

„Концепцията залага на лесна ориентация и бърз достъп до стоки от първа необходимост. Основното предимство на нашия асортимент е цената. Тя е значително по-ниска в сравнение с това, което потребителите виждат в момента в търговската мрежа. Идеята ни е хората в по-малките населени места да имат същия достъп до добри и промоционални цени, какъвто имат и в големите градове“, подчерта Николай Петров.

По думите му ниските цени се постигат чрез партньорства с производители и оптимизиран бизнес модел. Той изтъкна, че дружеството работи с минимален административен екип, което позволява силно редуцирани разходи по доставка и логистика.

„Ние работим с екип от четирима души извън Съвета на директорите (той е от трима души, бел.ред.). Надценката е до 10%. Нашата цел е да поддържаме възможно най-ниски цени, като същевременно гарантираме устойчивост и коректност към партньорите ни“, каза още Петров. Той изтъкна, че „Магазин за хората“ работи със стратегията „Всеки ден ниска цена“. „Това означава, че продуктът, който сме избрали като най-добър в категорията си и с най-добро съотношение цена–качество, ще бъде постоянно на тази цена, а не временно промоционално предложение“, обясни Петров.

„Извършихме обиколка на всички основни конкуренти и инициирахме разговори с множество производители. От тези, които откликнаха направихме последваща оценка на качеството и цената. Само тези, при които и двата компонента присъстваха, бяха поканени на финални разговори. Намерихме златната среда, а именно наистина добри цени при гарантирано качество“, поясни Петров. Към момента „Магазин за хората“ има осигурени договорени обеми за доставки, които ще се реализират с подкрепата на партньорите от РКС – Пловдив и Централния кооперативен съюз. „Логистиката и организацията са на много високо ниво благодарение на нашите партньори. Това ни дава увереност, че можем устойчиво да поддържаме цените, включително и промоционалните, които потребителите познават от големите търговски вериги с 24/7 режим“, съобщи изпълнителният директор.

Вече са подписани договори с 11 производители, като текат допълнителни преговори. Целта е асортиментът да включва до 100 продукта, подбрани сред най-необходимите за домакинствата. „Не гоним огромен асортимент. Искаме качество, достъпност и сигурност на цената“, заяви още Петров.

Компанията планира към края на февруари да има готов конкурс за логистика, като разширяването ще се осъществява концентрично. Амбицията е до края на следващата година „Магазин за хората“ да обхване цялата страна. Вече функционират 70 стационарни магазина, както и пътуващ магазин, който обслужва седем населени места по предварително изготвен седмичен график. На този етап в пътуващия магазин не се предлагат плодове и зеленчуци поради логистични ограничения, като възможността за включването им ще бъде разгледана след финализиране на логистичния модел.

Инвестицията за съществуващите 70 обекта е минимална, като 10 млн. лева са предвидени основно като оборотен капитал, съобщават от дружеството. „ Едва 1% от тези средства са използвани за подготовка, а 99% чакат да заработят. Договорили сме цените поне за два месеца напред да не се променят. Партньорството с КООП се гради на взаимноизгодно сътрудничество, а нашата концепция е да привлечем клиенти и допълнителни обороти. Това е направено за хората“, каза в заключение Николай Петров.

От своя страна заместник-председателят на Централния кооперативен съюз Ваня Боюклиева заяви, че проектът „Магазин за хората“ е естественото предложение към политиката на търговската верига със стремеж да предоставя стоки на клиентите си на справедлива цена и на гарантирано качество. „Аз вярвам в успеха на проекта и неговото разрастване в цялата страна“, допълни тя.