26.03.2026 | 17:17

МВР арестува жената на Киро Японеца, след като заля журналисти със студен чай

Полицията е извършила проверка на финансова къща, разположена близо до адреса на Кирил Кирилов

Съпругата на Кирил Кирилов, известен с прякора си Японеца, е задържана за 24 часа, след като проявила словесна агресия срещу медиите и ги заляла със студен чай. Срещу нея ще бъде образувано досъдебно производство за хулиганство, съобщи NOVA.

Случката стана по време на проведена в четвъртък операция за превенция на изборните престъпления в квартал „Факултета“. Тя бе ръководена лично от шефа на СДВР Любомир Николов.

Пред журналисти той обяви, че в сряда около 15:00 ч., полицаи от Трето районно управление в София са извършили проверка на финансова къща, в близост до адреса на Кирил Кирилов-Японеца.

„При проверката той (б.ред. – Киро Японеца) се появи. На същия адрес бяха установени много списъци с имена и суми срещу тях. Откриха се и около 6000 евро на адреса, но акцията не е насочена конкретно срещу Киро Японеца. Просто проверяваме всички знакови лица. По този повод мога да му съобщя да не се чувства специален“, каза още комисар Любомир Николов.

„Събират се допълнителни данни и ако се установят доказателства за извършено престъпление, ще му бъде повдигнато обвинение“, добави Николов.