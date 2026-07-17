17.07.2026 | 16:05

Полицията бутна с багер ограда на дилърка във „Факултета“, докато изхвърля фентанил (снимки)

Циганката дрогата в канал, докато от полицията успеят да влязат, но униформени успели да я извадят от тръбата

Багер е използван е при акция на МВР в столичния район „Красна поляна“, съобщи зам.-началникът на Трето районно Станислава Тодорова. Живеещите в имота са издигнали висока ограда, което им е дало достатъчно време да изхвърлят „материала“ преди полицията да влезе в къщата.

Багерът е бил осигурен със съдействието на местната община. Незаконната ограда, както и прилежаща постройока, са били разрушени. Същата тактика е приложена и при друга къща, отново с висока ограда.

Въпреки това заподозрените като дилъри са успели да изхвърлят дрогата в мръсния канал. Затова се е наложило полицаите да разбият и стената и да извадят тръбата с наркотиците. На адреса е задържана 42-годишна жена с десетки дози фентанил. Преди няколко седмици на същото място е арестуван и брат ѝ, който все още е в ареста.

„Измислят различни начини да възпрепятстват нашата работа като изграждат незаконни огради и различни постройки, прилежащи към тяхната къща„, заяви Тодорова.

Върху разрушената ограда е имало и бодлива тел. Въпросната фамилия е позната на МВР и срещу тях се работи от около три години. При последната акция там са намерени няколкостотин дози фентанил. При акцията в сряда са открити десетки. На въпрос защо тези хора все още продължават работят Тодорова заяви:

„Този въпрос не е към органите на МВР. Каквото е необходимо от нас, ние го правим. Как ше продължи съдебният процес не мога да кажа„.

Разпространението на фентанил се увеличава, заяви още тя. Това вещество вече измества хероина.

„Искам да кажа, че е това е много опасен синтетичен опиоид, казвам опиоид, защото се отглежда изцяло в лаборатория и няма растителен характер. Една капка от него може да доведе до смърт„, заяви още Тодорова.