06.04.2026 | 18:43

МВР взе книжката на Явор Божанков и го даде на прокурор

Вътрешният министър Емил Дечев потвърди случката и обяви, че тя е доказателство как в МВР нямало двойни стандарти

Полицията в Горна Оряховица е докладвала депутата от ПП-ДБ Явор Божанков на Софийската градска прокуратура за неподчинение при полицейска проверка, съобщи Нова тв.

В събота през нощта кола, собственост на депутата, е била засечена да се движи в родния му град Горна Оряховица. Навлязла е в забранена улица и при сигнал от патрул да спре, автомобилът е продължил пътя си. Впоследствие полицаите виждат народния представител да оставя колата си в друга улица и да продължава да се движи пеш.

Заради имунитета, който Божанков има като народен представител, патрулиращите нищо не могли да предприемат, но събраните данни за неподчинението, включително и записи от боди камери, са предоставени на СГП, тъй като тя е компетентна при разследване на депутати.

По-късно в неделя Божанков е направил самопризнание, че докато шофира, не е изпълнил полицейско разпореждане – да спре за проверка. Книжката му е отнета за три месеца. Делото е вече в СГП.

Първото официално потвърждение на случая дойде от служебния вътрешен министър Емил Дечев, който говори пред журналисти в Пловдив.

„Информацията, която имам, е, че той е шофирал автомобил, не се подчинил на разпореждане на Пътна полиция да спре за проверка, явил се е на следващия ден в районното управление и поради тази причина автомобилът му е бил дерегистриран, наложена му е глоба с акт за установяване на административно нарушение, с принудителна административна мярка е иззета шофьорската книжка“, обяви Дечев. Той потвърди и, че събраните от полицията материали по тази преписка са изпратени в Софийска градска прокуратура, за да прецени дали има достатъчно данни за извършено престъпление.

„Между другото, искам да обърна внимание, че този случай е поредното доказателство, че това правителство, начело с неговия министър-председател, и в частност МВР, не е ничие, не е наше или ваше, а то се опитва да си изпълни основните задължения – да гарантира по един обективен начин както прозрачността, честността и демократичността на предстоящите парламентарни избори, ограничавайки максимално всички изборни нарушения и престъпления, така и да покаже, че МВР няма двойни стандарти, няма различен подход спрямо политици или лица, които по някакъв начин в дейността си обслужват определена партия или определена политическа коалиция. Ние не се влияем кой от коя партия или партийна коалиция е. Нашият подход е абсолютно еднакъв спрямо всички, без значение от партийната принадлежност. Няма двойни стандарти, няма наше МВР“, подчерта вътрешният министър.