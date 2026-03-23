Над 1 млн. фалшиви евро бяха заловени при акция на ГДБОП в София

Парите са открити на паркинги на хипермаркети в различни райони на столицата

Около 1 милион фалшиви евробанкноти са открити при акция на ГДБОП в понеделник вечерта. Те са били в кашони и чували в автомобили на различни места в София. Арестувани са петима души, сред които и чужди граждани, съобщи Нова телевизия.

За акцията стана ясно и от публикация във Facebook профила на и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев. Той съобщи за двама български и двама румънски граждани, които са задържани от служители на сектор „Фалшификации“ на ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари около 18 часа в понеделник.

При претърсването на два автомобила и проведените лични обиски са открити голямо количество фалшиви банкноти с номинал 100 евро. До момента е потвърдено, че сумата надхвърля 500 000 евро, съобщи Кандев.

По-късно БНТ съобщи, че над 1 млн. фалшиви евро са открити на паркинги на хипермаркети в различни райони на София.

Едното от местата, на които са открити фалшивите пари е жълт автомобил с румънска регистрация в момент на сделка, когато румънски граждани са предавали парите на български граждани. В кашона, открит в автомобила, имало около 400 000 евро.

На около 200 метра от това място, пред друг хипермаркет е задържан друг човек със сак, пълен догоре с евробанкноти на стойност около 300 000 евро.

На трето място в София има задържани още около 300 000 евро.

Разработката, по която служителите на ГДБОП са работили е от няколко месеца. Най-вероятно е пресечен канал за пласиране на фалшиви евро от Румъния към България.