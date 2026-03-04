04.03.2026 | 10:46

Над 100-ина българи, похарчили хиляди долари за нощувка в Малдивите, се обявиха за бедстващи, искат държавата да ги спаси

Изгониха ни от хотелите, искат ни двойни, дори тройни цени, оплакаха се нашите сънародници

Трябва ли българската държава да спасява „бедстващи“ туристи на Малдивите? Този въпрос задават мнозина, след като стана ясно, че нашите сънародници, които са на почивка в екзточичните острови на Индиаския океан, намиращ се доста далеч от военните конфликти в Близкия Изток, настояха да ги евакуират – с чартърен самолет.

Става въпрос за около 100-ина души.

Уточняваме, че в Малдивите една нощувка струва минимум 1000 долара и като цяло тази дестинация е достъпна за доста платежоспособни туристи – за разлика от Тайланд, Виетнам или още повече Египет или Тунис. За последните две места цялата почивка за един човек струва колкото една нощувка на Малдивите.

Георги Чочев, вицепрезидент на Българската федерация по тенис, е един от „бедстващите“, се включи в ефира на Нова ТВ тази сутрин, за да разкаже за тежката ситуация, в която се намира заедно с други българи на Малдивите.

Чочев се оплака, че хотелите са ги изгонили, като им искат двойно по-високи цени за нощувки, а ако не успеят да платят, трябва да напуснат до 12 часа. В допълнение, той посочи, че първите възможни полети са чак на 4 април, като техните цени достигат десетки хиляди долари.

„В първите три дни от почивката се чувствахме добре, но напрежението назрява все повече“, заяви Чочев. Той добави, че ситуацията не е единствено тяхна, а и на други българи, които изпращат сигнали от региона. Хората са притеснени и не могат да се прибират, като мнозина, включително и той, са се опитвали да прекъснат почивката си, но не намират налични полети. Първият полет, който Чочев е открил, е за 4 април, като възможностите за излитане са свързани със сложни маршрути с дълги престои и изключително високи цени. Той посочи, че има полети за 13 март, които включват прекъсвания в Амстердам и пристигане на 18 март, а цените за тези билети надвишават 10-12 хиляди евро. „Това е абсолютно безумно“, подчерта Чочев.

Освен това, той обясни, че хотелите на Малдивите са започнали да увеличават цените драстично.

„Ако не можеш да си платиш, просто до 12 часа трябва да напуснеш. Няма разбиране, това е тяхната политика“, посочи той. По думите му българската общност на Малдивите търси съдействие от държавата, но засега реакцията е минимална.

„Аз лично вчера разговарях с кризисния щаб, където бях учуден от разговора – казаха ни: спасявайте се, има полети. Което е абсолютна лъжа“, заяви Чочев, подчертавайки, че не е получил никаква подкрепа от българските институции. Той добави, че от три дни чака отговор от Министерството на външните работи, след като е подал сигнал, но никой не се е свързал с него. Според Чочев, в момента се подготвят евакуационни полети за българи, блокирани в Оман, Абу Даби и Дубай, но за Малдивите все още няма конкретен план.

„Ние слушаме как се обмисля, но докато го измислят, има вероятност да се затвори въздушното пространство“, предупреди той.

Чочев съобщи, че в Малдивите в момента има над 100 български граждани.

„Над сто човека сме. Нямаме списък. Ако се изпрати един чартърен самолет от България, всички българи могат да бъдат изведени“, предложи той.

Той сподели и примери от други държави, които са организирали подобни полети, за да помогнат на своите граждани. „Има хора, които стоят на летището с малки деца и нямат възможност да плащат високи хотелски цени. Те са в паника“, каза Чочев, подчертавайки тежката ситуация, в която се намират българските граждани на Малдивите.