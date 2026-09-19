19.09.2026 | 19:52

Наемател на помещение на Владислав Горанов е доставчик на мантинели

Потвърдена е връзката на бившия министър на финансите с Мантинелигейт

BIRD съобщава за икономически връзки между бившия министър на финансите Владислав Горанов, санкциониран за корупция по глобалния закон „Магнитски“, и фирмата „КМВ-системи за пътна сигурност“, усвоила близо 56,2 милиона евро от държавни поръчки.

Аферата с пътните огради

Според журналистите от BIRD, мащабният доставчик на предпазни огради за пътищата е наемател на помещение, собственост на Владислав Горанов. Компанията има сключени договори за десетки милиони евро от обществени поръчки, което според разследващите хвърля светлина върху скритите зависимости в сектора на пътното строителство у нас.

Самият Владислав Горанов наскоро потвърди бизнес отношенията си с пътностроителната фирма, като уточни параметрите на договора. „Действително консултантската фирма, която притежавам е отдала имот под наем на фирма КМВ системи за пътна сигурност и то напълно на търговски принцип на значителната сума от 1000 евро на месец“, посочва бившият финансов министър.

Проследяване чрез системата ЩРАК

Разкритията за свързаностите са направени чрез специализираната търсачка ЩРАК. Тя представлява иновативна система, създадена и поддържана от сайта BIRD, чиято цел е проследяването на икономическите връзки на политически лица и фигури от обществен интерес.

Инструментът агрегира масиви от публични данни и помага за бързото осветяване на скрити мрежи от влияния, както и потенциални конфликти на интереси при разходването на огромен обществен ресурс.