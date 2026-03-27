27.03.2026 | 12:33

Нагласен търг за мантинели, тайна пътна помощ, ремонти без гаранции – спират търгове за стотици милиони

Нещата са опорочени, смята регионалният министър Николай Найденов

Възложени договори за текуща пътна поддръжка за над 2,6 милиарда евро за срок от 4 години са изчерпали по-голямата част от финансовия ресурс само за година и половина. Какво следва?

Такива заявки даде в ефира на Нова тв министърът на регионалното развитие Николай Найденов, който преди ден оповести резултатите от направените финансови проверки на дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), чието ръководство бе сменено от служебната власт, като част от констатациите бяха предадени на МВР.

Найденов оповести фрапиращите данни: през 2023 и 2024 г. държавата дава пари за текуща поддръжка за 33 участъка по региони за 4 години на обща стойност 2,262 млрд. евро. Само след година и половина се оказва (до 19 февруари т. г.), че възлаганията по тези договори са на стойност 2,251 млрд. евро – почти 100%. Не всички от тези пари са платени, но почти целият ресурс от бюджет, разчетен за 4 години, вече е разпределен.

Днес на въпрос на водещите защо не можем да разделим на 4 и да харчим пропорционално, Найденов посочи, че 4-годишното планиране е добър подход с оглед дългите процедури.

Но: „Доброто управление е не като видиш че парите свършват, да подпишеш анекс в последните управленски дни за 1 милиард отгоре, за да се осигурят същите договори на същите фирми с анекси. Това е 50% повече, а би трябвало да се пусне обществена поръчка и тя да си върви, което ние сега ще направим.“

Припомняме, че с въпросните анекси, подписани пак в последните дни на кабинета „Желязков“, се избягва конкурсното начало и фирмите, спечелили търговете за пътната поддръжка автоматично получават нова работа и допълнителните средства за нея. В материал на в. „Капитал“ подробно бе описано и кои са тези фирми, сред които свързвани с Христофорос Аманатидис – Таки, бившия председател на бюджетната комисия в Столичния общински съвет Орлин Алексиев, бившия шеф на пътната агенция Веселин Георгиев и брат му Емил Георгиев, известни като „Батко и братко“ след корупционния скандал от 2008 г., свързан със строителството на магистрала „Тракия“, също и с бившия шеф на АПИ Лазар Лазаров и др.

По информация на сайта Клуб Z служебното правителство няма да разваля анексите, за да не се поставя под риск кърпенето на дупки, зимната поддръжка и пр. Но започва работа по подготовката на обществени поръчки за следващия рамков период.

По думите на министъра от днес, 42% от възложените средства са похарчени за т.нар. превантивни ремонти – тоест да смениш керемидите на къщата преди евентуално покривът да протече, да не наруши водата конструкцията и така се запазва цялата къща с малък бюджет, даде пример той.

Проблемът е, че под тази благородна идея се заобикаля основен ремонт, за който се изисква проектиране, разрешение за строеж, строителен надзор, инвеститорски надзор и гаранция. В случая гаранцията е много по-малка, а контролът на качеството е занижен, няма и конкурс. По документи е поддръжка, не основен ремонт. Но ако беше основен ремонт, щеше да има състезателно начало, следователно и да струва по-евтино, и да има повече гаранции за качество на изпълнението, както и за експлоатацията – посочи Найденов.

По думите му тези превантивни ремонти по наредба трябва да се правят с комплексна оценка. Институтът за пътища и мостове към АПИ има машините за целта, но те не се ползват за превантивните ремонти – прави се по субективна преценка. Ето защо даде заявка: „Силно намаляваме превантивните ремонти. Там, където наистина са необходими, ще се правят с комплексна оценка. И много внимателно контролираме за къде са заданията.“

Имам човек

Търгът за преградните съоръжения, по-познати като мантинели, се прекратява – обяви още Николай Найденов. „Нещата са опорочени в техническите изисквания – елиминират се всички участници, за да остане само един. И в цялата методика всичко е много добре нагласено“, обяснси той.

Както Клуб Z писа, търгът се обжалваше от австрийска компания именно с аргумента, че е нагласен, а сега докладът на инспектората към МРРБ е пратен от Найденов към МВР. Става въпрос за договори за срок от 5 години за подмяна на мантинели.

„Безплатната“ пътна помощ ни е скъпа

Прекратява се и друго възлагане – за безплатната пътна помощ, още един скандал от последните дни на отишлото си правителство. На 25 февруари разследване на Антикорупционния фонд установи, че от 2025 г. насам АПИ незаконно е превъзложила на фирма “Юнит Асист” ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми. Дейността е на стойност 7 158 000 евро на месец.

Собственик на фирмата е Юлиян Янков, известен с прякора Картофа, който има над 15 присъди за различни престъпления, включително измама и кражба на автомобил, именно чрез използването на влекач за пътна помощ. Янков е реабилитиран непосредствено преди лицензирането на “Юнит Асист”, което позволява на фирмата му да извършва дейност.

Безплатната пътна помощ дава право на транспортиране в случай на авария до най-близката безопасна точка извън пътното платно. Стига хората изобщо да знаеха, че могат да ползват такава… (И да не се оказваше често „най-близката“ безопасна точка – платен паркинг, на който дерат по 3 кожи, бел. ред. на Клуб Z).

Преди ден Найденов се срещна с малките фирми в бранша – подизпълнителите, които по думите му са били притискани да извършват дейността, брандирани с логото на “Юнит Асист”. „Това пак е минало през тези договори за текущ ремонт и поддръжка, просто е пробутано в техническата спецификация. Това също го спирам веднага и връщам пътната помощ такава, каквато е била. Не спирам идеята, тя е страхорна, но е опорочена“ – заяви министърът.

Посочи, че е в комуникация с фирмите за пътна помощ и мислят вариант, при който държавата да подпомага тази дейност и „задължително да не е една фирма“.

По казуса с колоездачното състезание „Джиро д’Италия“ и как ремонтът на пътя от 10 млн. евро набъбна до 55 милиона, Найденов каза, че едни и същи служители са определили тази цена по субективна преценка, „под благородната сянка на това всички да видят какви хубави пътища имаме“. По този случай се прави поредна проверка и трети оглед, за да бъде сведен разходът до отпуснатите първоначално 10 милиона. „Няма да похарча 40 милиона за едно състезание. Има други проблеми по пътищата“, заяви още Найденов.