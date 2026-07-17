17.07.2026 | 12:41

Наглият таксиджия пак пусна клипа на момичето в TikTok – месец след скандала

Видеото първоначално беше свалено, но сега отново събира гледания, докато разследването продължава

Видеото с 21-годишната клиентка, заснета без нейно съгласие в такси, отново е достъпно в TikTok и продължава да събира гледания въпреки започналата прокурорска проверка. Клипът първоначално беше премахнат от интернет, след като случаят предизвика силно обществено възмущение и намесата на Софийската районна прокуратура.

Институциите вече са уведомени, че записът отново се разпространява. Към момента обаче няма публична информация какви допълнителни действия ще бъдат предприети за окончателното му премахване и за ограничаване на следващи публикации на същите кадри.

Случаят стана известен в края на юни. На задната седалка на автомобила е заснета 21-годишна жена, която се прибирала след вечер навън. Тя употребила алкохол и заспала по време на пътуването. Телефонът ѝ бил с изтощена батерия, а в себе си нямала пари в брой.

След като се събудила, таксиметровият шофьор ѝ предоставил зарядно устройство. Младата жена включила телефона си и успяла да плати курса. На следващата сутрин разбрала, че записът с нея е публикуван в социална мрежа и вече се разпространява с висока скорост.

За броени дни клипът достигна близо един милион гледания. Жената не е давала съгласие записът да бъде публикуван. Според нейната версия тя многократно е питала шофьора защо я снима, но първоначално той отрекъл, че прави запис.

След разпространяването на видеото клиентката започнала да получава голям брой съобщения от познати и непознати. Публичността на кадрите засегнала личния ѝ живот и я поставила в уязвима ситуация пред семейството, приятелите и хората от нейното обкръжение.

Младата жена и нейното семейство поискали клипът да бъде изтрит. Таксиметровият шофьор Петър Караиванов обаче публично защитил решението си да публикува записа. Той заявил, че често снима клиенти и че в профила му има около 200 подобни видеа. Част от пътниците сами се съгласявали да бъдат заснети, но в конкретния случай клиентката отрича да е давала разрешение.

След подадения сигнал Софийската районна прокуратура започна проверка. Наблюдаващ прокурор възложи работата по случая на Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП, като бяха предприети действия за премахване на видеото от интернет.

В рамките на проверката са снети обяснения от шофьора и младата жена. Близо месец след началото на скандала обаче клиентката и нейната майка са били извикани едва тази седмица, за да дадат официални показания пред полицията.

Комисията за защита на личните данни също е проявила интерес към случая. Процедурата обаче все още не е приключила, а повторната поява на видеото показва колко трудно може да бъде спряно разпространението на съдържание, което вече е било копирано и споделено от множество потребители.

Не е обявено дали клипът е възстановен в първоначалната публикация, или е качен отново. Видимо е обаче, че предприетото сваляне не е прекратило разпространението му. Записът продължава да достига до нови потребители, докато заснетата жена настоява случаят да приключи и кадрите да бъдат премахнати.

Самият таксиметров шофьор продължава да публикува съдържание в социалните мрежи. В нови видеа той оспорва начина, по който случаят е представен публично, и не показва промяна в позицията си относно заснемането на клиентката.

Проверката трябва да установи дали действията на шофьора представляват престъпление и дали са нарушени правилата за защита на личния живот и личните данни. Според информацията, оповестена при започването ѝ, при доказано престъпление са възможни наказания до две години лишаване от свобода, пробация или обществено порицание.

Няма информация към момента шофьорът да е привлечен като обвиняем. Не е съобщено и дали срещу него е наложена санкция от Комисията за защита на личните данни. Случаят остава на етап проверка, а институциите трябва да изяснят както обстоятелствата около първоначалната публикация, така и причината видеото отново да бъде достъпно онлайн.