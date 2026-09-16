16.09.2026 | 18:15
Намериха труп на мъж в хасковско село, разследват убийство
По неофициална информация по него са установени следи от нанесен побой
Полицията разследва смъртта на 42-годишен мъж в димитровградското село Странско. Oсновната версия е убийство.
Тялото е открито около 7:30 часа тази сутрин на улица в населеното място. По неофициална информация по него са установени следи от нанесен побой.
Загиналият е от Ямболско и е пребивавал в Странско като сезонен работник. Районът около мястото, където е намерено тялото, е отцепен. Извършва се оглед, а след приключването му предстои тялото да бъде транспортирано за аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта, предава nova.bg.
В рамките на разследването се разпитват жители на селото и се изясняват обстоятелствата около случилото се. Все още няма задържан по случая.
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