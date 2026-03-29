29.03.2026 | 14:40

Нападателката на четиримата германци: Не ги харесвам, направих го в интерес на обществото

Съдът остави в ареста 39-годишната Гергана Боналова

Софийският градски съд остави в ареста 39-годишната Гергана Боналова, обвинена, че е намушкала с нож четирима души в София в четвъртък вечерта. И четирите жертви са германски граждани.

Преди да влезе в съдебната зала жената заяви, че „не харесвам германците“, преде БГНЕС. Тя поиска от съда да вземе предвид, че е „съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото“.

Боналова е обвинена за опит за убийство и прокуратурата поиска задържане под стража. Определението на градския съд не е окончателно и Боналова може да го обжалва и пред Софийския апелативен съд.

Първите две жертви бяха намушкани вечерта в четвъртък пред метростанция „Стадион Васил Левски“, а другите атакувани бяха в автобус по линия 94.

Жената била задържана през 2020 г. за въоръжен грабеж на финансови средства от търговски обект, в който преди това е работила. Делото по този случай е в съдебна фаза, обясни в петък зам.-директорът на СДВР ст. комисар Николай Пелтеков. Освен това през 2023 г. тя е била наказана с 10 дни в полицейски арест за хулигански прояви на територията на Първо районно управление в столицата. През същата година жената е била обявявана за издирване по искане на майка си.

Зам.-директорът на СДВР обобщи, че жената е известна на органите на полицията, но не е освидетелствана.

Пелтеков посочи, че жената „проявява на моменти епизодично агресивно поведение“, че жертвите от четвъртък са случайни.

По всяка вероятност лицето има ментални проблеми, каза по-рано на брифинг служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.