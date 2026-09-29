29.09.2026 | 20:11

Напрежение на Шипка: Протестиращи блокираха камион с каменни плочи

От Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ са категорични, че демонтажът е предвиден в проекта и при реставрацията ще бъдат спазени всички изисквания

Социално напрежение и протести заради започналия ремонт на Паметника на свободата на връх Шипка. Протестиращи се събраха пред историческия монумент заради премахването на каменни плочи от стълбите и площадката, а вчера блокираха камион с каменни блокове.

След старта на ремонта и преместването на каменните плочи от стълбищата в социалните мрежи граждани изразиха опасения дали ще се запази автентичният облик на Паметника на свободата.

Вчера протестиращи блокираха камион с каменни плочи и не позволиха те да бъдат извозени от върха.

„В България реновирането, реконструкциите на културни паметници стават с булдозери, с тежка строителна техника. Видяхте на терен как стават реставрациите – това го няма по целия свят“, казва протестиращият Любомир Петков.

Протестиращите настояват да се съхранят каменните елементи и автентичният вид на историческия монумент при ремонта.

„Човекът, който е реставрирал паметника „Шипка“, вчера се разплака“, казва протестиращият Станислав Георгиев.

От Националния парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ са категорични, че демонтажът е предвиден в проекта и при реставрацията ще бъдат спазени всички изисквания.

„Облицовъчните плочи на стълбите и стъпалата по схема са номерирани, отделени, сортирани и подредени около Паметника на свободата. Задачата с това отстраняване е да решим проблема със слягането на тези стъпала. А облицовъчните части се намират на южната и източната страна на паметника и който е дошъл**,** ги е видял, подредени върху дървени греди“, посочва д-р Чавдар Ангелов, директор на парк-музей „Шипка – Бузлуджа“.

От фирмата – изпълнител заявиха за bTV, че демонтажът е наложителен, тъй като стълбищата са компрометирани с отворени фуги и слягвания.

Те уверяват, че всеки каменен елемент е номериран и ще бъде върнат обратно след изграждането на бетонна конструкция. От фирмата допълват, че проектът е одобрен от Министерството на културата и се изпълнява под авторски и строителен надзор, и инвеститорски контрол.