29.09.2026 | 21:35

Ректорът на УАСГ нареди на докторантите задължително да присъстват на форум с Илияна Йотова

Заповедта е издадена от Гичка Кутова

Ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) доц. арх. Гичка Кутова-Каменова нареди на всички докторанти на висшето училище да присъстват на събитие, на което ще бъдат президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев и бившият вицепремиер и настоящ депутат от ГЕРБ Томислав Дончев.

На 28 септември ректорът на университета е издал заповед, с която задължава всички докторанти да присъстват на форума „Да строиш с изкуствен интелект: от кампуса до умния град“, който ще се проведе на 1 октомври.

Съобщава се, че форумът ще бъде открит със „специално приветствие от президента на Република България г-жа Илияна Йотова“.

Копие от заповедта на ректора беше разпространена от сайта „Клуб Зет“.

„Нареждам всички докторанти от УАСГ да присъстват задължително на организираното събитие на 1 октомври (четвъртък)“, пише в подписаната от доц. Кутова-Каменова заповед.

Тя изисква възпитаниците на университета да са в залата и за приветствието, и за първия, и за втория панел на събитието. Форумът ще се проведе на 1 октомври между 10:00 и 18:00 часа в Аула „Максима“ на УАСГ.

В дискусията в първия панел ще участват кметът на София Васил Терзиев, представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, бившият вицепремиер Томислав Дончев, евродепутатът Кристиан Вигенин, изпълнителният зам.-председател на АИКБ доц. Милена Ангелова и директорът „Бизнес развитие“ в института GATE Георги Ранделов.

Разговорът ще бъде модериран от журналистката и телевизионна водеща Аделина Радева, а целта на форума е да насърчи диалога между институциите, бизнеса и образованието в областта на изкуствения интелект.

Във втория панел на форума преподаватели и изследователи от УАСГ ще представят научни разработки и практически решения за приложението на изкуствения интелект в архитектурата, строителството и геодезията, както и отражението на новите технологии върху образованието. То ще се проведе в зала 228 на висшето училище.