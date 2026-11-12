12.11.2026 | 17:28

Наред ли е шефът на Кауфланд – България?

Кауфланд, ако не беше занулен досега от КЗК, то днес бе занулен лично от шефа на веригата в България Михаил Петров, който самозабравил се избълва куп заплахи, наглости и тъпотии, с които убеди всички българи да направят пълен БОЙКОТ на магазините им. Честито! “Треперете, Ганя, иде второто КТБ”

Възможно най-неподходящата реакция на изпълнителния директор на Kaufland България.

Да предупреждаваш, че ако компания с подобен мащаб тръгне надолу, фалитът на КТБ ще изглежда като „пролетен бриз“, е демонстрация на сериозна липса на преценка. Посланието звучи като опит да се внуши, че компанията е твърде голяма, за да бъде санкционирана – че икономическата ѝ тежест трябва да служи като щит срещу действията на регулатора.

Не съм сигурен, че германските собственици от Schwarz Group биха били особено щастливи от подобна публична комуникация. На върха на една международна корпорация се очаква друго равнище на професионализъм и корпоративна отговорност.

Не се влиза в демонстративна конфронтация с държавата и не се плашат институциите с мащаба на бизнеса. Защитаваш принципна позиция: компанията има отговорност към своите клиенти, служители, доставчици и акционери; смята санкцията за необоснована и несъразмерна и ще защити правата си по законов ред в съда.

Това е напълно достатъчно. И много по-силно.

С подобна реторика Петров не укрепи позицията на Kaufland. Напротив – рискува да загуби значителна част от обществената подкрепа, която една компания с такъв принос към икономиката би могла да разчита да получи в спор с регулатора.

Големият бизнес не е над закона. Но и регулаторът не е над съдебния контрол. Именно това е принципът, който трябваше да бъде защитен.

Илиян Василев