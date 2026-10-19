19.10.2026 | 12:00

Така изглежда победата на отчаяните умнокрасиви. Ококорена, учудена и шокирана

Те дори в смъртта си не разбират поразията, която са сторили

Тази жена вече сте я виждали. Знаете за отчаяния и неуспешен опит да си спаси магазина от мигрантските скакалци, възползващи се от бунтовете. Чухте твърденията ѝ, че била на тяхна страна. Гласувала за мигрантите, обичала ги, помагала им и още умнокрасиви мисли.

Аз искам да ви обърна внимание на нейното изражение. На почти ренесансовата глупост, която тази жена излъчва. Обръщам ви внимание на объркаността ѝ. На шока от истината, че колкото и да се грижиш за змия, тя никога не става питомна.

Но искам да обърна внимание не само на нейната тъпотия. Тя е гласувала за тази болест и продължава да се гордее с това. Но също така е гласувала този удар да не е персонален, а повсеместен. Съседните магазинчета около нея също ще бъдат изтърбушени. А те, вероятно, са стопанисвани от хора, които не са били съгласни с бенефициента на този глупаво-шокиран поглед.

Неразбирането при тези хора е толкова дълбоко, че те не схващат или отхвърлят, че вредят не само на себе си, но и на другите около тях. Всички магазини по улицата са ограбени.

Така, уважаеми, изглежда победата на отчаяните умнокрасиви. Ококорена, учудена и шокирана. За съжаление те дори в смъртта си не разбират поразията, която са сторили.

Това е урок! Научете го!

Емил Йотовски