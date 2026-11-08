08.11.2026 | 18:11

Ваня Червенкова с разкрития за убийството на Слави Бинев. Еюп Темиз ходел с 2 пистолета (видео)

По думите ѝ причината за убийството са неуредени бизнес отношения. Слави категорично е настоявал Ния Термиз да върне имотите на Калин Тихолов, каза тя

Слави Бинев е застрелян с куршум в главата в дома си в столичния квартал „Павлово“. Убийството се случва на 24 октомври, събота, малко след 10 сутринта, между двата тура на президентските избори. Камери заснемат трима негови гости, които след изстрела напускат дома му с джип. Часове след убийството тримата са задържани при тунел „Траянови врата“ в посока Бургас.

У тях са открити два пистолета. Според разследващите с единия от тях е извършено убийството. Задържан и обвинен за покушението е турският бизнесмен Еюп Темиз.

Слави Бинев е бизнесмен от бурните години на 90-те, бивш собственик на големи нощни заведения, сред които някогашните „Дали“ и „Империал“. През 1993 г. петдесетина мъже нахлуват в спортния му комплекс „Дескрим“, пребиват го и го отвличат.

През 2000 г. в заведението БИАД влиза в схватка с боса на ВИС Георги Илиев. Бинев е спортист, европейски шампион по таекуондо, но и църковен дарител.

През 2007 г. митрополит Галактион го провъзгласява за архонт на църквата – почетна титла за заслуги, която по-късно Светият синод отказва да му признае. Занимава се и с политика – два мандата е евродепутат от „Атака“. Бил е депутат от Патриотичния фронт. Създава и собствена партия – ГОРД.

Съпругата на Еюп е Ния Темиз – архитект и дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев. Тя има общ бизнес с друг известен архитект – Калин Тихолов, проектирал резиденцията на Доган в Росенец, свързван със случаи като „Дюнигейт“ и спорния план за застрояване на Несебър.

Темиз и Тихолов имат поне пет общи фирми за проектиране, строителство и имоти. По данни от разследването за убийството Слави Бинев е бил посредник в спора между Ния Темиз и Тихолов, за което е получил пари.

Сред версиите за убийството е недоволство на семейство Темиз от посредническата роля на Бинев. В тези отношения се намесил и настоящият бизнесмен и бивш лидер на силовата групировка СИК Пламен Дишков-Кела. Ролята му тепърва се изяснява.

Какъв е бил конфликтът между архитектите Тихолов и Ния Темиз? В Търговския регистър се открива, че Тихолов е оспорвал пред съда решение на Ния Темиз да вкара нови съдружници в поне три от общите им фирми.

В жалбите архитектът твърди, че тези промени са против волята му. Такъв пример е общата им компания „Елин Пелин девелопмънт“. През юли 2026 г. делът на фирмата на Тихолов и Темиз в компанията пада от 66% на 8%.

Дали тези или други спорове за бизнес и пари между двамата архитекти е трябвало да разреши като посредник убитият Бинев – предстои да разберем.

Бизнесдамата Ваня Червенкова е близка до Слави Бинев и семейството му. След убийството тя написа в социалните мрежи, че добре познава и двете страни – и личните, и бизнес отношенията им.

„Слави Бинев наричаше Еюп и Ния Термиз брат и сестра. Те бяха много близки“, каза в „120 минути“ Ваня Червенкова.

Според нея случилото се е нещо спонтанно и не е било обмисляно.

„Дори да е направено в момента на афект, нищо не оправдава натискането на спусъка“, каза тя, разказвайки какво се е случило.

По думите ѝ причината за убийството са неуредени бизнес отношения.

„Ния със сигурност не спи спокойно и не прегръща децата си, знаейки, че децата на Слави Бинев не могат да прегърнат повече баща си. Аз не мога да твърдя, че тя е подбудител, защото е сериозно обвинение, но тук има юридическа и морална отговорност на тази жена“, каза Червенкова.

„Калин Тихолов получава инсулт, инфаркт, след всичко случило се и е нормално да се обърне към близки, които той познава. Калин се обръща към Пламен Дишков, а Ния и Еюп – към Слави Бинев, за да посредничат в конфликта им. Позицията на Слави със сигурност е, че Ния трябва да върне всички имоти на Калин Тихолов“, каза бизнесдамата.

„Хората обикновено търсят посредничество от хора, които са достатъчно авторитетни. Хора, които могат да разрешат този проблем. Ако Калин беше се обърнал към съда и прокуратурата, знаейки техните срокове, сигурно след 10 години щеше да приключи едно производство“, каза още тя.

По думите ѝ това не са първите неуредени отношения на Ния Термиз. Тя е имала много големи проблеми и с имотите в Лозенец.

„Много малко хора знаят, че тези имоти са откраднати от английски фонд и там се води разследване от английските служби“, каза Ваня Червенкова.

„Всички имоти, в които участва Ния и всички други съдружници, са проблематични. Имотите в Лозенец са или собственост на английски фонд“, обясни тя.