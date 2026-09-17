Нова трагедия: Мъж и жена са открити мъртви в къща в столичния квартал „Бояна“

Мъж и жена на 61 г. са намерени късно снощи мъртви в къща столичния кв. „Бояна“. Сигналът е подаден минути преди 20:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията.

Двамата са били съпрузи. Няма данни нито за външна намеса, нито за домашно насилие, съобщиха от МВР пред БТА.

Случаят се изяснява, като предстои да бъдат установени причините и обстоятелствата около смъртта на двамата.

По информация на БНР става въпрос за убийство с последвало самоубийство, като преди това е имало данни за скандал между двамата съпрузи. Около телата им е имало ножове, както и големи локви кръв, съобщава bTV. По неофициална информация мъжът е наръгал съпругата си многократно, след това е сложил край на живота си, отново с нож.

По случая тече досъдебно производство. На мястото ще бъде извършен повторен оглед, който трябва да помогне за изясняването на точната последователност на събитията и обстоятелствата, довели до трагедията.