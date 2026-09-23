23.09.2026 | 19:37

Правителството удари монополите: 33% данък върху свръхпечалбите на банки, телекоми и търговски вериги

Очаква се допълнителен еднократен приход от 1.035 млрд. евро през 2027 г.

Банките, телекомите, големите търговски вериги и още три сектора може да платят 33% данък върху свръхпечалбите си за 2027 г. В същото време Министерството на финансите предлага значително по-високи данъчни облекчения за деца и нова отстъпка за разходи за тяхното образование, здраве и спорт. Пакетът, представен на пресконференция от заместник-министъра на финансите Людмила Петкова, включва още 7% данък върху ваучерите за храна, по-високи данъчни оценки на имотите, нов праг за регистрация по ДДС и задължително електронно фактуриране. Това са предложения за промени в законите, а не вече действащи правила.

Министерството на финансите публикува годишния пакет от данъчни промени, с който подготвя приходните мерки за 2027 г. По думите на Людмила Петкова целта е устойчиво увеличение на постъпленията в бюджета чрез по-добра събираемост и ограничаване на сивата икономика. Наред с новите налози пакетът предвижда облекчения за семействата с деца и за предприятията.

Как ще се облага свръхпечалбата

Предлага се еднократен за 2027 г. данък върху свръхпечалбите на шест групи предприятия: банки, презастрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и търговци с най-малко пет обекта за продажба на храни. Петкова заяви, че според анализа на министерството тези сектори формират около 60% от установената свръхпечалба в икономиката.

За всяко предприятие ще се изчислява средната му данъчна печалба за периода 2020–2025 г. Получената стойност ще се увеличава с 20%. Ако данъчната печалба за 2027 г. надхвърли така определеното равнище, разликата ще се облага с 33%. С други думи, ставката няма да се прилага върху цялата печалба на дружеството, а върху частта над неговата собствена референтна стойност. Предлага се 90% от дължимия данък да бъдат внесени авансово още през 2027 г.

Уточнение към предишната ми версия: тогава написах, че ставката и начинът на изчисление не са обявени. Това беше пропуск. Те са посочени в други публикации от пресконференцията: 33% върху превишението над средната печалба за 2020–2025 г., увеличена с 20%.

Идеята за облагане на свръхпечалбите на банките не се появява за първи път. При подготовката на бюджета за 2025 г. Министерството на финансите се отказа от подобна мярка. Тогава Петкова обясни пред депутатите, че решението е взето след разговори с БНБ и анализ на очакваните плащания от банковия сектор. Сега предложението се връща, вече с обхват, който включва и други отрасли.

Облекченията за деца: какво точно се увеличава

Министерството предлага повишение на размерите, с които родителите намаляват годишната си данъчна основа. При едно дете размерът ще стане 5000 евро вместо действащите 6000 лева; при две деца — 8000 евро вместо 12 000 лева; при три и повече — 11 000 евро вместо 18 000 лева. За дете с увреждане предложението е за 10 000 евровместо 12 000 лева.

Тези числа показват размера на данъчното облекчение, а не сумата, която родителят получава в брой. Например при достатъчен облагаем доход намаляването на данъчната основа с 5000 евро и ставка на подоходния данък от 10% би означавало до 500 евро по-малък годишен данък за едно дете. Реалната полза зависи и от размера на облагаемия доход на родителя.

Към това се добавя ново облекчение за детско развитие. То ще обхваща действително направени разходи за здравни, образователни и спортни дейности — до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три или повече деца. Петкова даде като примери такси за танци, езикови курсове, друго обучение и спорт. За разлика от общото облекчение за деца, тук разходите трябва да могат да се докажат с документи. Те няма да се прилагат към годишната декларация, но трябва да бъдат пазени за проверка от НАП.

Според заместник-министъра така родителите ще получат подкрепа за конкретни дейности, а изискването за документи ще насърчи отчитането на плащания, които сега може да остават в сивия сектор.

Ваучери за храна: по-висок максимум срещу 7% данък

Месечният размер на ваучерите за храна, който работодателят може да предостави на един човек, се предлага да се увеличи от 102 евро на 200 евро. Едновременно с това министерството иска върху ваучерите да се въведе окончателен данък при източника от 7%. Така при предоставен ваучер от 200 евро за ползване ще остават 186 евро. Ваучерите ще продължат да бъдат освободени от социални осигуровки.

Годишната квота за ваучерите също трябва да нарасне — от 818 млн. евро през 2026 г. на 1,5 млрд. евро. Петкова обясни данъка с желанието ваучерите да не се използват за заобикаляне на облагането и осигуряването на трудовите възнаграждения.

ДДС: праг от 75 000 евро и електронни фактури

Предлага се прагът за задължителна регистрация по ДДС да се повиши от 51 130 евро на 75 000 евро. Възможността за доброволна регистрация остава. Отделно се предвижда задължителна регистрация при определени облагаеми доставки, свързани със земя и сгради — мярка, която според министерството трябва да попречи на укриването на ДДС при такива сделки.

Пакетът включва и задължително електронно фактуриране за доставките в страната. То ще изисква система на НАП, чрез която издадената от доставчика фактура да се проверява и получателят да потвърждава, че сделката действително е извършена. По думите на Петкова законовата промяна се предлага сега, но практическото прилагане е планирано за 2028 г., след изграждане на платформата.

Промени за фирмите и облагането на лично ползване

В корпоративното облагане се предлага стойностният праг за данъчните дълготрайни активи да се повиши от 700 лева на 1000 евро. Така активи до новия праг ще могат да се отчитат пряко като разход на предприятието, вместо да се амортизират. Предвидени са преходни правила за активите, които вече са включени в данъчните амортизационни планове. Предлага се също ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна и сървърна техника.

Променя се и възможността фирмите да приспадат данъчни загуби от бъдещи печалби. Според представеното предложение срокът става до 10 години, но приспадането няма да може да надхвърля 70% от положителния финансов резултат за съответната година.

Данъкът върху разходите за фирмени активи, предоставени и за лично ползване — например на управители, съдружници или директори — се предлага да се увеличи от 3% на 7%.

Имотите: данъчните оценки се вдигат поетапно

Министерството предлага увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти, които се използват при определянето на имотния и други местни данъци. Според обявения на брифинга график оценките трябва да нараснат с 30% през 2027 г., с 35% през 2028 г. и с 35% през 2029 г. Посочената цел е за три години да се постигне приблизително удвояване на оценките.

Петкова уточни, че когато данъчната оценка все още служи за изчисляване на такса битови отпадъци, за тази цел ще се запази досегашната оценка. Така предложеното увеличение на оценката за имотните данъци не означава автоматично същото увеличение и на такса смет.

Акциз за по-мощните автомобили

Правителството смята да въведе акциз за леки автомобили с мощност на двигателя равна на или по-голяма от 250 киловата (kW).

Акцизната ставка за употребяваните мощни автомобили се предлага да е в размер на 5 000 евро + 8 евро за 1 kW за разликата над 250 kW. Ставката за новите коли ще е 10 000 евро + 10 евро за 1 kW за разликата над 250 kW.

Новият налог ще се дължи от лицата, които внасят или въвеждат на територията на страната такива леки автомобили.

„Предлаганата мярка е мотивирана както от необходимостта от допълнителни бюджетни приходи, така и от стремежа към подобряване на данъчна справедливост посредством облагането на стоки с луксозен характер“, пише в мотивите. Предложеният праг от 250 kW има за цел да обхване единствено нови и употребявани пътнически автомобили с висока мощност, като са изключени автомобилите със специализирано служебно предназначение, линейките, противопожарните автомобили и автомобилите със специален режим на движение.

Уточнява се, че на допълнително облагане с акциз подлежат – нови и употребявани, пътнически и състезателни автомобили за транспорт, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5 , включително водача, с мощност на двигателя, равна на или по-голяма от 250 kW. Не са леки автомобили специализираните автомобили със служебно предназначение, линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение.“

„Въвеждането на акцизно облагане при тази категория автомобили е свързано със създаване на правила за лицата, които ги внасят или въвеждат на територията на страната, както и със специален ред за деклариране и заплащане на дължимия акциз. Предвидено е декларацията да се подава пред компетентното митническо учреждение в определен срок и преди първоначалната регистрация на автомобила в Република България.

В мотивите и оценката на законовите промени не се посочва какви допълнителни приходи очаква правителството от този нов акциз. Няма данни и колко автомобила ще бъдат засегнати от новото облагане.

В момента с акциз се облагат само алкохолните напитки, тютюневите изделия и горивата. Включването на автомобилите с висока мощност и луксозен характер, цели осигуряване на по-справедливо и ефективно данъчно облагане. В тази връзка, с оглед развитието на пазара на моторни превозни средства, се налага разширяване на обхвата на акцизното облагане чрез включване на леките автомобили с мощност на двигателя, равна на или по-голяма от 250 kW. България.

Хазарт и санкции

Към данъчните законопроекти министерството подготвя и промени в Закона за хазарта. Сред обявените мерки е игралните системи на операторите, включително на игралните зали и казината, да имат дистанционна електронна връзка с НАП за предаване на информация за залози, печалби и приходи. Предвижда се и увеличение на годишните вноски за социално отговорно поведение, плащани от лицензираните оператори. Тези предложения следва да се разглеждат отделно от вече представените промени в данъчните закони.

В данъчните закони се предвижда и актуализация на редица глоби и имуществени санкции. Петкова посочи, че голяма част от тях не са променяни от приемането на съответните закони през 2006 г.

Така представеният пакет едновременно увеличава облагането на определени печалби, ваучери и фирмени разходи, разширява данъчната подкрепа за родители и променя правилата за отчитане на сделките. Окончателните размери и условия ще станат ясни след обсъждането и приемането на законопроектите.