25.11.2026 | 9:43

NYM: Путин се е опитал да подкупи зетя на Тръмп с бизнес сделки в замяна на облекчаване на санкциите

Друга възможна сделка беше описана по-рано от The New York Times

Руският президент Владимир Путин по време на преговорите за прекратяване на войната срещу Украйна се е опитал да привлече към сътрудничество зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп и негов специален пратеник Джаред Къшнър, предлагайки редица икономически проекти, за да постигне в замяна облекчаване на санкциите срещу Русия. Това съобщава New York Magazine.

Както пише изданието, през септември Къшнър и специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф са се срещнали с Путин в Кремъл и по време на преговорите руската страна е предложила създаването на съвместно американско-руско предприятие за добив на нефт край остров Сахалин в руския Далечен изток.

Друга възможна сделка беше описана по-рано от The New York Times. Става дума за продажбата на санкционирана руска енергийна компания на консорциум от инвеститори. Сред потенциалните участници бяха посочени компания, свързана с брата на президента на Обединените арабски емирства, катарска структура, която си сътрудничи с Къшнър по строителен проект в Албания, както и голям донор на Доналд Тръмп. В същото време Къшнър отрече въпросът за продажбата на компанията да е бил обсъждан по време на срещата.

Освен това, по данни на New York Magazine, Москва уж е предлагала да доставя дизелово гориво за САЩ в навечерието на междинните избори за Конгрес, за да заинтересува администрацията на Тръмп с икономическо сътрудничество и да постигне спиране на част от американските санкции.

Бившият съветник в Белия дом по въпросите на Русия Фиона Хил смята, че Путин се опитва да влияе на американските представители чрез техните делови интереси:

„Той се опитва да изкуши Джаред и останалите с бизнес сделки“, заявява Хил.

По нейно мнение стратегията на Путин се състои в това да изгради взаимодействие с Тръмп чрез най-близкото му обкръжение – неговото семейство, приятели и интереса му към парите.

Самият Къшнър отхвърля обвиненията, че дипломатическата му дейност може да бъде свързана с частни бизнес интереси. Той твърди, че всъщност е действал в интерес на украинците, опитвайки се по всякакъв възможен начин да прекрати тази „ужасна война“ и опитвайки се да накара Тръмп да спре да тормози Зеленски. Изданието отбелязва, че Къшнър съчувства на Зеленски, но смята, че украинският навик да се водят публични преговори е контрапродуктивен.

„Те изобщо не разбират украинците“, казва Хил. От гледна точка на украинците войната с Русия е борба за осигуряване на тяхното национално оцеляване. Често цитиран израз гласи: „Ако Русия спре да воюва, войната ще свърши. Ако Украйна спре да воюва, Украйна ще свърши“.

Освен това тя отбеляза, че Къшнър, както и Тръмп, смята, че светът се управлява от бизнес сделки, „че именно големите играчи и техните отношения правят всичко възможно“.