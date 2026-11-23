23.11.2026 | 21:05

Махнаха Благомир Коцев като кмет на Варна

Решението е взето от Общинската избирателна комисия

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна взе решение на свое заседание тази вечер да бъдат прекратени пълномощията на кмета Благомир Коцев. Това съобщи председателат на ОИК Велин Жеков.

Решението е взето на база сигнали, подадени до ОИК, свързани с отпуските на кмета през миналата година, когато той беше задържан в ареста, посочва БТА.

Решението е взето с предварително изпълнение, гласували са 20 от 26 членове на комисията.

Първият сигнал е подписан от Дамян Христов, а вторият от Биляна Якова-Атанасова. Те настояват за проверка на отпуските, ползвани от Коцев през тази и миналата година, и прекратяване на пълномощията му поради тяхната неправомерност. Преди десет дни стана ясно, че будна гражданка е припомнила на ОИК, че все още не се е произнесла по въпросните сигнали.

В решението от 23 ноември ОИК преценява, че Коцев е отсъствал от работа без законово основание за повече от един месец по време на задържането си през 2025 г.

Комисията приема, че кметът е имал право на 50 дни платен годишен отпуск, но не и да използва още 37 дни, прехвърлени от 2024 г. ОИК пише в решението, че кметът няма право и на неплатен отпуск, тъй като заема изборна длъжност и няма работодател, който да му го разреши.

Така комисията изчислява, че законният му отпуск е изтекъл на 12 септември 2025 г. От 15 септември тя приема отсъствието му за неоснователно, а от 16 октомври то вече надхвърля един месец, което е основание за прекратяване на мандата.

Решението идва, след като през февруари 2026 г. съдът обяви първоначалния арест на Коцев за незаконен, а впоследствие върна делото на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения.

До края на мандата на Коцев остава по-малко от година. По закон, ако ОИК прекрати правомощията му и решението влезе в сила, няма да се проведат частични избори.

Вместо това Общинският съвет ще избере кой да довърши мандата му.

Мнозинството в общинския съвет е формирано около ГЕРБ, „Възраждане“ и бизнес формациите „Алтернативата на гражданите“ и „Български гласъ“.