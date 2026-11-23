Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна взе решение на свое заседание тази вечер да бъдат прекратени пълномощията на кмета Благомир Коцев. Това съобщи председателат на ОИК Велин Жеков.
Решението е взето на база сигнали, подадени до ОИК, свързани с отпуските на кмета през миналата година, когато той беше задържан в ареста, посочва БТА.
Решението е взето с предварително изпълнение, гласували са 20 от 26 членове на комисията.
Първият сигнал е подписан от Дамян Христов, а вторият от Биляна Якова-Атанасова. Те настояват за проверка на отпуските, ползвани от Коцев през тази и миналата година, и прекратяване на пълномощията му поради тяхната неправомерност. Преди десет дни стана ясно, че будна гражданка е припомнила на ОИК, че все още не се е произнесла по въпросните сигнали.
В решението от 23 ноември ОИК преценява, че Коцев е отсъствал от работа без законово основание за повече от един месец по време на задържането си през 2025 г.
Комисията приема, че кметът е имал право на 50 дни платен годишен отпуск, но не и да използва още 37 дни, прехвърлени от 2024 г. ОИК пише в решението, че кметът няма право и на неплатен отпуск, тъй като заема изборна длъжност и няма работодател, който да му го разреши.
Така комисията изчислява, че законният му отпуск е изтекъл на 12 септември 2025 г. От 15 септември тя приема отсъствието му за неоснователно, а от 16 октомври то вече надхвърля един месец, което е основание за прекратяване на мандата.
Решението идва, след като през февруари 2026 г. съдът обяви първоначалния арест на Коцев за незаконен, а впоследствие върна делото на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения.
До края на мандата на Коцев остава по-малко от година. По закон, ако ОИК прекрати правомощията му и решението влезе в сила, няма да се проведат частични избори.
Вместо това Общинският съвет ще избере кой да довърши мандата му.
Мнозинството в общинския съвет е формирано около ГЕРБ, „Възраждане“ и бизнес формациите „Алтернативата на гражданите“ и „Български гласъ“.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране