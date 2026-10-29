29.10.2026 | 10:44

Тайна фабрика за цигари в Карнобат: Откриха 12 тона тютюн, спални и фитнес за работниците

Фабриката е разкрита при съвместна акция на ГДБОП. Гранична полиция и ДАНС

Нелегална високотехнологична фабрика за цигари е разкрита в промишлената зона на Карнобат при съвместна операция на ГДБОП, Гранична полиция и ДАНС. Задържан е мъж от града, а разследващите издирват и други съпричастни лица.

Оборудването е разположено в три халета. Открити са около 12 тона тютюн, пет мастербокса готови цигари и заготовки за производство на различни търговски марки.

Във фабриката е осигурен целият производствен процес: от сушенето и нарязването на тютюна до пълненето на цигарите. По данни на разследващите са произвеждани реплики на известни марки, като предполагаемото им предназначение е пазарът в Западна и Централна Европа.

„Това е пълна технологична линия за производство на цигари“, заявиха от Гранична полиция.

Освен производствените помещения са открити спални, бани, тоалетни и дори импровизиран фитнес. В сградата има надписи на руски език, но все още се установява кои са работниците и каква е националността им.

„Има изградени спални помещения, има бани и тоалетни, има дори импровизиран фитнес“, посочиха разследващите.

До разкриването на фабриката се стигнало след информация, получена в началото на месеца. Служителите локализирали обекта около 18 часа снощи и предприели действия.

Все още не е установено откога е работила фабриката и какво количество цигари е произведено и разпространено.

„Разследването е в съвсем начален етап“, заяви прокурор Маркова. По думите ѝ се извършват активни процесуално-следствени действия за установяване на съпричастността на други лица.

В Районната прокуратура в Бургас е образувано досъдебно производство за производство и държане с цел разпространение на тютюневи изделия без необходимите разрешителни, както и за държане на акцизни стоки без бандерол. От прокуратурата посочиха, че предвидените наказания са от една до шест години лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 100 000 лева.

Стара слава

През 2018 г. отново в Карнобат беше разбита нелегална фабрика за производство на цигари. Тогава по случая беше задържан и обвинен алкохолният бос Миню Стайков, собственик на „Винпром Карнобат“ и на дружеството за производство на брашно „Топаз Мел“. Заедно с него бяха арестувани още 9 души, включително Иван Димитров – син на кмета на Карнобат.

Прокуратурата твърдеше тогава, че „фабриката за нелегални цигари на бизнесмена Миню Стайков е нанесла щети на бюджета за повече от 70 млн. лева“. Днес не стана ясно дали разбитата нелегална фабрика за цигари в Карнобат има нещо общо с тази от 2018 г.