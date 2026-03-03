03.03.2026 | 14:40

Офисът на Лаура Кьовеши в България разследва злоупотреби за 1,7 млрд. евро

267 висящи дела и трима окончателно осъдени отчита Европейската прокуратура за страната

Офисът на Европейската прокуратура в България разследва 267 висящи дела за злоупотреби със средства, като прогнозните щети възлизат на 1,7 млрд. евро. Данните са от годишния доклад на институцията, ръководена от Лаура Кьовеши, публикуван на официалния сайт eppo.europa.eu.

От всички активни разследвания 82 са започнати през последната отчетна година. В 63 случая сигналите са подадени от националните власти, посочва Европейската прокуратура.

Най-голям дял заемат измамите с разходи – 244 дела със щети за 1,13 млрд. евро. По 16 производства се разследват корупционни престъпления с прогнозна вреда от 81,82 млн. евро. В още 18 случая става дума за митнически и ДДС измами, където щетите надхвърлят 487 млн. евро.

През отчетната година българският офис не е поискал налагане на обезпечителни мерки. За сравнение през 2024 г. са били наложени запори и възбрани върху имущество за 6,7 млн. евро.

Внесени са 11 обвинителни акта срещу 24 души. Прекратени са 27 дела срещу 42 обвиняеми, а 19 преписки, засягащи 27 лица, са изпратени към националните органи. Европейската прокуратура отчита и трима окончателно осъдени в България през 2025 г., без да посочва конкретните казуси.

В доклада се отбелязва, че по знакови разследвания, включително за търговия с емисии на парникови газове, ремонти в София и газохранилището „Чирен“, няма окончателни резултати към момента.

Общо в края на 2025 г. Европейската прокуратура има 3602 активни случая в ЕС с прогнозни щети за 67,27 млрд. евро. Новообразуваните разследвания са 2030, а 275 обвинителни акта са внесени срещу 1438 лица, се посочва в отчета на eppo.europa.eu.

Над две трети от щетите на европейско ниво са свързани с митнически и ДДС измами. „Това е престъпна индустрия, която твърде дълго е била игнорирана или толерирана“, заявява Лаура Кьовеши в доклада.

Документът излиза в момент, когато предстои избор на нов европейски главен прокурор и нов български представител в Колегията на институцията в Люксембург заради изтичащия мандат на Теодора Георгиева.