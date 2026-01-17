17.01.2026 | 9:05

Опасно студено време: Връхлита ни сибирски антициклон! Арктически студ до минус 30 градуса сковава това място у нас

Заради студения вятър, температурата зарaди ще се усеща и като минус 35-40 градуса

Изгледите за студ и през втората десетдневка на януари са на път да се оправдаят. Очаква се мощен сибирски антициклон да доминира атмосферната обстановка над Централна и Източна Европа, като на много места минималните температури ще се понижат до минус 20 -30 градуса, прогнозират от Meteo Balkans.

В този период влиянието на полярния вихър ще се засили, особено към края на десетдневието, което ще поддържа стабилно студено време с чести инверсии, ясно небе и силни нощни мразове. Най-осезаем студ се прогнозира за вътрешността на континента и райони с континентален климат, където ниските температури могат да се задържат продължително.

Към края на месеца се очаква постепенно отслабване на студа и признаци на промяна в атмосферната циркулация. Като цяло месечната прогноза се реализира по план, с ясно изразена студена фаза в средата на януари и тенденция към нормализиране на температурите в последните дни, допълват метеоролозите.

Сериозно застудяване от изток ще обхване и България в средата на януари, като най-екстремните условия се очакват във високите части на планините. Според актуалните прогнози на връх Мусала – най-високият връх на Балканите – температурите на 18 и 19 януари могат да се понижат до около минус 30 градуса по Целзий. Специалистите съветват да се избягват изкачванията на Мусала и високите части на Рила в периода 18-19 януари. Комбинацията от силен студ, вятър и ограничена видимост значително увеличава риска от измръзвания и инциденти. Температурата зарaди вятъра ще се усеща и като минус 35-40 градуса по Целзий. Ако не сте опитен планинар, а любител, определено не рискувайте!

Студът ще се усеща и в по-ниските райони.

Макар най-ниските температури да се очакват във високите планини, застудяването ще обхване цялата страна, като в Източна и Североизточна България минималните температури също ще се понижат значително. Очаква се това да бъде един от най-студените периоди през настоящата зима.

Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за опасно време. Предупеждението е за Северна България и е за ниски температури. Очакват се много ниски температури, като в тези области минималните ще са от минус 14 до минус 9 градуса, а максималните температури също ще са отрицателни. Жълтият код предупреждава за възможни здравни проблеми при чувствителни и болни хора, възрастни, деца и хора без дом, които са на открито.

Според прогнозата на НИМХ днес над страната ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но след обяд и там ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен североизточен, в Източна България – силен северен вятър и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от минус 3 градуса в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4 градуса в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около минус 2 градуса, а максималната ще е около 3 градуса.

Над планините ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има в сутрешните часове на масивите на Западна България, на отделни места там все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 5 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ветровито и студено. Ще духа умерен и силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между минус 1 градуса и 3 градуса. Температурата на морската вода е от 8 но минус 10 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 – 4 бала.