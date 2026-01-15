15.01.2026 | 17:32

Отхвърлиха искането на ПП-ДБ за връщане на машинното гласуване

Делян Пеевски подкрепи въвеждането на скенери, срещу които вчера ПП-ДБ организира протест

Народното събрание отхвърли предложението на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за връщане на изцяло машинно гласуване на избори.

Вчерашното обсъждане на промените в Изборния кодекс (ИК) се отложи на фона на протеста в подкрепа на 100% машинно гласуване, организиран от ПП-ДБ.

С промени в Изборния кодекс (ИК) коалицията предлага да се върне положението, при които в големите секции се гласува с машини. Идеята им бе отхвърлена.

Само 6 народни представители гласуваха „за“ (ПП-ДБ, АПС, МЕЧ и „Величие), 7 бяха „против“ (ДПС, БСП, ИТН) а 7 се въздържаха (ГЕРБ и „Възраждане).

Дебатът продължи над 3 часа. В хода на дискусията депутатът от ГЕРБ и юрист Бранимир Балачев сравни машините за гласуване с игралните автомати, като посочи, че лесно могат да бъдат манипулирани. Божидар Божанов (ДБ) го обвини в „безогледна пропаганда“.

При представянето на законопроекта депутатът и бивш правосъден министър Надежда Йорданова (ДБ) машинният вот е единствената гаранция към този момент, който ще гарантира честни избори – като правилно се отчитат гласовете и се възпрепятстват недействителните гласове.

Йорданова посочи, че в сравнение с изборите на 2 октомври 2022 г. на изборите през април 2023 г. при върнато смесено гласуване е имало само 3% повишение на гласуването. „Виждаме, че хората не са във възторг от смесеното гласуване“, заключи тя.

„Възраждане“ настояват, че трябва да се използват машини при гласуването, но че те трябва да отпечатват протокол, като после отрязъците от машината се сравнят с другите протоколи. Според тях така ще има взаимен контрол.

От ПП-ДБ са на мнение, че има как да се манипулират тези отрязъци. Георги Хрисимиров от „Възраждане“ ги обвини, че нямат доверие в собствените си членове на СИК.

По-рано днес водачът на ДПС Делян Пеевски обяви, че партията му подкрепя скенерите, срещу които вчера ПП-ДБ организира протеста (преди година Пп внесе предложение точно за скенери, което все още е част от сегашния общ законопроект – бел.ред.). Ако това не стане, тогава Изборният кодекс не трябва да се променя, смята той – позиция, която е сходна с изразената от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.