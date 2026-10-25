25.10.2026 | 19:35

Йотова и Вълчев водят с малка разлика, отиват на балотаж срещу Гюров и Кандев

Вижте какво показват първите прогнозни резултати

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води след първия тур на изборите за седмия държавен глава на България. Следва балотаж, на който ще се изправят срещу опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев. Това сочат резултатите от exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 19:00 ч., изготвени по поръчка на NOVA.

Балотажът ще се проведе следващата неделя, 1 ноември.

⇒ Данните на „Тренд”

Според тях двойката Йотова – Вълчев е събрала 36.5% от гласовете на отишлите до урните в неделя, а Гюров и Кандев са спечелили подкрепата на 32.4 на сто от гласувалите.

Според exit poll-a на трето място по брой гласове от първия тур се нареждат кандидатите за президент и вицепрезидент Костадин Костадинов и Петър Волгин. 14.0% от упражнилите правото си на вот са пуснали бюлетина за тях.

На четвъртата и петата позиция – с приблизително равен изборен резултат, остават двойките Радостин Василев и Красимир Манов (3.4%) и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.0%).

Шести са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според „Тренд” те печелят 1.7% от гласовете.

Опцията „Не подкрепям никого” в бюлетината, според „Тренд”, са избрали 3.6 на сто от отишлите до урните.

Избирателната активност е 21.3%.

⇒ Данните на „Мяра”

Социолозите от „Мяра” изчисляват, че действащият държавен глава Илияна Йотова и претендентът за неин вице Кирил Вълчев получават 35.2% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 32.2%.

По данни от изследването, поръчано и финансирано от NOVA, двойката претенденти за „Дондуков” 2 Костадин Костадинов и Петър Волгин получава 13.4% от вота.

Четвърти според първите резултати от днешното гласуване са Радостин Василев и Красимир Манов (3.9%), а след тях се нареждат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.3%).

Шести по подкрепа са Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Според „Мяра” те печелят 1.6% от гласовете.

„Не подкрепям никого” в бюлетината са отбелязали 4.8 на сто от отишлите до урните.

Избирателната активност е 21.2%.

Данните на „Маркет линкс“

Илияна Йотова е с най-висока подкрепа на първия тур на президентските избори, втори е Андрей Гюров. Това сочат първите предварителни данни на социологическите агенции „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, с които bTV работи.

Избирателната активност и подкрепата за Йотова обаче не ѝ дават окончателната победа без балотаж.

Според данните на „Алфа Рисърч“ двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 35,3% подкрепа, а двойката Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,4%. Трета е двойката Костадин Костадинов-Петър Волгин с 12,6% подкрепа.

Според данните на „Маркет ЛИНКС“ Йотова получава 32,2% подкрепа, а Гюров – 31,6%. Трети е Костадин Костадинов с 13,05 подкрепа.

Избирателната активност е 22,3%, или 1 470 000 души, според данните на „Алфа Рисърч“. Според тези на „Маркет ЛИНКС“ активността е 21,03%, или 1 410 000 души.