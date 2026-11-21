21.11.2026 | 11:50

Пълен абсурд: Хора с ТЕЛК за слепота имат книжки и карат коли

Нищо няма да бъде направено в ущърб на майките на деца с увреждания и на другите лични асистенти, увери Наталия Ефремова

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че отговорните институции следят за нерегламентирани практики, свързани с издаването на териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК). Тя посочи, че в някои области се наблюдава интензивност по отношение на издадени ТЕЛК решения.

Ефремова даде пример, че целта е да се избегнат случаи на хора, които имат ТЕЛК за слепота, а имат шофьорска книжка и управляват кола. Министерството на труда и социалната политика подготвя промени в системата за подкрепа на хората с увреждания. Целта е средствата да се насочват по-ефективно към реалните нужди на хората, без да се отнемат техни права, съобщи Ефремова в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. „Нашата цел никога не е била и никога няма да бъде да се отнемат правата на тези хора. Ние искаме средствата, с които разполагаме, да бъдат много по-ефективно насочвани към нуждите на хората с увреждания“, подчерта тя. Социалният министър увери, че няма да се предприемат промени в ущърб на майките и личните асистенти. Наталия Ефремова коментира и случаи на несъответствия при решенията на ТЕЛК. Тя даде пример с хора, които имат 100% загуба на зрение, но разполагат с шофьорска книжка и управляват автомобил. По думите ѝ подобни казуси вече започват да се проверяват.

По думите ѝ въпреки че средствата за подкрепа се увеличават всяка година, това не води непременно до по-голямо удовлетворение от предоставяната грижа. Затова предстои пакет от промени, които ще бъдат обсъдени с представителните организации на хората с увреждания.

Наталия Ефремова коментира случаи на несъответствия при решенията на ТЕЛК. Тя даде пример с хора, които имат 100% загуба на зрение, но разполагат с шофьорска книжка и управляват автомобил. По думите ѝ подобни казуси вече започват да се проверяват. „Новите технологии могат да подпомагат автоматичната проверка на данни в електронните системи, но резултатите няма да се приемат без допълнителна лекарска преценка. Министерството работи и с МВР за проследяване на нерегламентирани практики при издаването на решения от ТЕЛК“, обясни Ефремова.

Социалният министър увери, че няма да се предприемат промени в ущърб на майките и личните асистенти. В страната те личните асистенти са над 100 000 и се грижат за повече от 85 000 души с увреждания. През първата половина на следващата година ще стане ясно дали ще има промени в Закона за личната помощ и свързаните с него нормативни актове.

500 социални таксита в страната

Една от обсъжданите инициативи е създаването на специализирана услуга „Социално такси“. „Министерството води разговори с Европейската комисия по Социалния план за климата. Идеята е хора в уязвимо положение да могат да използват специализиран транспорт, за да стигат до болница, банка или магазин. Нашата идея е за 500 такива таксита, които да са на разположение на всички общини в страната“, обясни Ефремова. Преговорите трябва да продължат през 2027 г., а одобрените инвестиции се очаква да започнат през 2028 г.

Над 500 000 души ще получат коледни добавки

Социалният министър съобщи, че около 290 000 души, които получават социалната си подкрепа по банков път, вече са получили коледната добавка. От понеделник средствата ще могат да бъдат взети и от пощенските станции, като ще бъдат налични до 23 декември.

Общо малко над 500 000 души ще получат коледна подкрепа. В следващия бюджет са предвидени и великденска, и коледна добавка от по 50 евро за семействата с ниски доходи. Министърът припомни и за изплатения инфлационен чек за 2026 г., от който автоматично са се възползвали около 400 000 души. Продължава и изплащането на помощите за отопление.

Ефремова коментира и подкрепата за семействата на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. „С всички 13 семейства е установен контакт, а три заявления за помощ вече са подадени и се обработват. Всяко семейство ще получи по 8000 евро“, каза министърът.

Психологическа подкрепа за момичето, станало жертва на посегателство

Ефремова засегна и случая със сексуалното посегателство над непълнолетно момиче, извършено от три непълнолетни момчета. По думите на министъра Държавната агенция за закрила на детето е била сезирана от майка, която е видяла разпространяван клип в социалните мрежи. След сигнала е започнала проверка и е образувано досъдебно производство. Агенцията е сезирала ГДБОП с искане за сваляне на видеоматериалите.

„Трите момчета са задържани за 48 часа. На момичето се оказва психологическа подкрепа, а социалните служби работят както с него и семейството му, така и със семействата на момчетата“, подчерта Ефремова. Министърът уточни, че досега децата и техните семейства не са били познати на социалната система.