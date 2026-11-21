21.11.2026 | 12:57

Фирма на депутат от ПБ спечелила 15 млн. евро от обществени поръчки

Стефан Иванов Цанков е един от най-крупните получатели на обществени средства

Името на действащия депутат от управляващата партия „Прогресивна България“ от 17 МИР – Пловдив област, Стефан Иванов Цанков изплува като един от най-крупните получатели на средства от обществени поръчки в платформата за граждански мониторинг и анализ СИГМА 2.0.

Системата отчита, че фирмата на Цанков „Дестинация България“ ЕООД има 102 договора за 15.1 милиона евро за периода от 2020 до 2026 г. Засечено е директно съвпадение на 1.9 млн. евро с годините от подените декларации за заемана публична длъжност. Цанков е заместник-председател на комисията по енергетика в настоящото 52-ро Народно събрание.

Впечатление прави, че най-големият клиент на „Дестинация България“ е държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО), който е сключил договори за около 6 милиона евро. Сред крупните възложители са Столична община с поръчки за 1.4 милиона евро и „Електроразпределителни мрежи Запад“ – 1.7 млн. евро. „Дестинация България“ е печелила поръчки от много общини – Кубрат, Ямбол, Бяла, Ботевград, Родопи, Нови пазар, Генерал Тошево, Пазарджик и други. Последният договор е със „Софийска вода“ АД на стойност 103 000 евро.

Според данните от Търговския регистър, Стефан Цанков полага клетва като депутат от „Прогресивна България“ на 30 април 2026 г. Остава вписан като управител на фирмата до 7 май, а прехвърлянето на собствеността е регистрирано чак на 29 май 2026 г., т.е. цял месец след като е бил действащ народен представител.

„Дестинация България“ ЕООД предоставя комплексни услуги в областта на повдигането на хора и товари. Седалището на компанията е в с. Войводиново. Според фирмения регистър управител в момента е Нели Генова Делгянска.