21.10.2026 | 20:58

Пълен абсурд: Иван Христанов призова 7 други кандидати за президент да прекратят кампаниите си и да го подкрепят

Писмата са до Костадин Костадинов, Радостин Василев, Ивелин Михайлов, Николай Ненчев, Ивайло Симеонов, Александър Томов и Мария Колева

Кандидатът за президент Иван Христанов изпрати официално писмо до седем други претенденти, с което настоява да прекратят кампаниите си, да обединят подкрепата си и да призоват своите избиратели да застнат зад неговата кандидатура.

Писмата са до Костадин Костадинов, Радостин Василев, Ивелин Михайлов, Николай Ненчев, Ивайло Симеонов, Александър Томов и Мария Колева.

„В последните дни преди първия тур математиката е проста: разделени, даваме силата си на статуквото. Събрани, можем да създадем истинска алтернатива“, заявява Христанов.

И подчертава, че предложението е покана за съюз около една обща кауза — България. „Искам ви като партньори. Президентът трябва да може да събира различни хора около общия интерес. Моята врата ще бъде отворена за всички“, пише Христанов.

В края на писмото той отправя директен призив към седемте си съперници: „Съберете силите си с моята. И заедно да дадем на България нова енергия. И нов президент.“

Христанов очаква отговорите им в оставащите дни до първия тур.