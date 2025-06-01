01.06.2025 | 15:07

Папа XIV с българска одежда, подарък от Росен Желязков

Литургическия омофор, изработена от Нина Димитрова, бе подарен по време на визитата на българската делегация във Ватикана

На 31 май, по време на вечерната служба в чест на празника „Посещение на Дева Мария при Елисавета“, папа Лъв XIV носи омофор, подарен му от министър-председателя Росен Желязков по време на официалната визита на българската делегация във Ватикана на 23 май.

Омофорът е изработен специално за случая от българския експерт по църковни одежди Нина Димитрова и е украсен с изображения на светите апостоли Петър и Павел, както и с българската роза – символ на красотата, любовта и духовната сила.