Парното в Русе: Формулата сочи скок, но дружеството ще запази старата цена

Когато тези променливи се вкарат във формулата, тя често дава прогнозна цена, която изглежда плашеща. Но това е само отправна точка за прозрачност. Реалната цена се утвърждава от КЕВР след сериозна корекция, за да се защити социалният интерес.

Въпреки общото усещане за инфлация, сухата статистика на регулатора показва интересна тенденция в Русе. За последните четири години цената на топлинната енергия там не само не е растяла драстично, но е отчела нето спад от 7,90 лв. за мегаватчас. През юли 2022 г. мегаватчас е струвал 105,48 лв., а за последния отоплителен сезон – 97,59 лв.

Тези данни доказват, че „Топлофикация Русе“ успява да балансира сметките, въпреки че инвестира огромни средства в екологична модернизация. Ръстът в прогнозните разходи на дружеството се дължи и на мащабния преход към по-екологично производство. Русенската топлофикация инвестира в нови газови двигатели, за да отговори на европейските стандарти и да намали зависимостта си от въглищата.

„Това са огромни усилия, които често се тълкуват погрешно като искане за по-висока цена. Истината е, че търсим оптималния вариант, който покрива разходите и ни позволява да функционираме нормално, без да натоварваме излишно хората“, обясняват експертите.

Публикуването на предварителните цени не бива да се приема за окончателна присъда за семейния бюджет. Опитът от изминалите години показва, че регулаторът и дружествата намират път към стабилност. За Русе тази стабилност е факт – по-модерно производство на по-ниска цена спрямо нивата отпреди четири години.