29.10.2026 | 9:49

Пети кораб е атакуван от дронове в българската икономическа зона

Моряците от „CONTSHIP JET“ са в безопасност

Късно снощи екипажът на атакувания контейнеровоз „CONTSHIP JET“ бе транспортиран невредим във Варна. На борда на плавателния съд, плаващ под либерийски флаг по маршрута Хайфа – Констанца, са се намирали 18 души, по-голямата част от които са филипински граждани. Областният управител Марио Смърков потвърди, че корабособственикът вече е осигурил хотелско настаняване за моряците.

Инцидентът е петият по ред случай на атакуван кораб в българската изключителна икономическа зона в рамките на последния месец. При този случай обаче българските власти са разполагали с предварителна информация:

Френски морски патрулен самолет „Атлантик“ забелязва безекипажни катери на около 30 морски мили от нос Калиакра.

Корабите в района са предупредени на международния 16-и канал, а към мястото предварително са насочени спасителни катери.

Около обяд контейнеровозът е Pegанат от 3 дрона.

Командирът на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов поясни, че не е имало техническа възможност дроновете да бъдат прехванати и унищожени преди сблъсъка.

Работата по случая продължава, като компетентните органи извършват разследване за изясняване на всички подробности около инцидента.