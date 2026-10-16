16.10.2026 | 17:29

Плувният комплекс в Русе – 3 години забавяне, спор за 1 млн. евро и сигнал в европрокуратурата

Общински съветници настояват разследващите органи да проверят как се изпълнява, отчита и разплаща мащабния обект

Три години забавяне, шест поредни отлагания на крайния срок за строителство и претенции за над 1 млн. евро допълнителни разходи, които впоследствие са намалени до по-малко от 300 000 евро. Това е само част от странната история на новия Плувен комплекс в Парка на младежта в Русе, за която общински съветници от ПП-ДБ подадоха сигнал до прокуратурата.

Комплексът в Парка на младежта е възложен за 14,644 млн. лева (около 7,5 млн. евро) без ДДС, от които значителна част са осигурени по европейска програма, и е трябвало да бъде завършен още на 31 декември 2023 г.

До момента обаче комплексът все още не е въведен в експлоатация, а строителният консорциум „Бодиак инженеринг“ иска извънредно финансиране.

Обединението от три фирми е единственият кандидат в обществената поръчка, обявена през 2022 г. Офертата му е 284 лева под максимално допустимата цена.

В консорциума участват три компании: „Борд“, „Динесо“ и „Акватек“.

Търговският регистър показва, че първите две имат пряка връзка с варненския бизнесмен Даниел Славов, известен като Дидо Дънката. В момента Славов притежава 50% от собствеността на „Борд“, а между 2010-2019 г. е бил едноличен собственик на „Динесо“. Адресът на регистрация на двете фирми съвпада с този на хотел „Капитол“ във Варна, свързван със Славов.

ПП–ДБ поставят въпроси за начина, по който са възлагани и отчитани допълнителните строителни дейности по плувния комплекс.

Сигналът идва няколко месеца след като „Бодиак инженеринг“ иска почти 1,08 милиона евро за допълнителни строителни работи, които са представени като вече извършени.

Това е увеличение с над 14% от цялата стойност на обществената поръчка, която „Общински пазари“ – Русе вече е възложила – но не заради инфлацията, а заради дейности, които не е ясно кой и защо е възлагал.

Общинското дружество обаче отказва да приеме сметката и изпраща 17 въпроса с искане на обяснения от изпълнителя.

През август 2026 г. е направена нова проверка от комисия, според която реалната сметка за оправдани допълнителни разходи е около 296 000 евро.

„Самият представен на Общинския съвет протокол посочва, че количествата подлежат на потвърждение от строителния надзор и инвеститорския контрол и на съгласуване с проектантите, както и че необходимостта и конкретните количества следва да бъдат отразени със съответните заповеди в Заповедната книга“, пише в сигнала на ППДБ.

Общинският съвет на Русе отказва да разреши увеличаване на капитала на „Общински пазари“, с които тази сума би била осигурена.

„За“ предложението гласуват от БСП, ВМРО, ИТН и ДПС, но гласовете им не стигат за нужното мнозинство. Против са ППДБ и „Възраждане“, а ГЕРБ гласуват „въздържали се“.

Не става ясно откъде идва сериозната разлика в сумите и какво е станало с отделните позиции от първоначалната претенция, посочват от ПП-ДБ.

Отделно от това, съветниците искат прокуратурата да провери дали общината не е ощетена, защото поредното спиране на строителството е разрешено без начисляване на неустойки.

Проектът предвижда ремонт на стария открит басейн „Норд“ в Парка на младежта и изграждане на модерен плувен комплекс.

Предвидени са 50-метров открит басейн, закрит басейн с размери 25 на 33 метра, детски съоръжения и допълнителни помещения за спорт, отдих и обслужване.

Голяма част от финансирането на обществената поръчка е осигурено с кредитен ресурс по европейската програма „Региони в растеж“.

Последният шести краен срок за завършване на плувния комплекс е изтекъл на 31 юли 2026.

Кметът на Русе Пенчо Милков твърди, че сградите и системите на обекта вече са изпълнени, като остава само приключване на документацията.

Общинският съветник от ДБ Деян Герасимов обаче оспорва това и настоява да се изясни кой е възлагал извънредни строителни работи.