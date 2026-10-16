16.10.2026 | 20:03

Пребиха до смърт доц. Андрей Атанасов в столичното метро

Разследващите проверяват версията за личен мотив зад нападението

Дългогодишният преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. Андрей Атанасов е 83-годишният мъж, който почина след тежък побой в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ в София вчера, съобщават от bTV, позовавайки се на свои източници. Разследващите органи вече са иззели записите от охранителните камери в района на престъплението, но извършителят все още се издирва.

Убийство от личен мотив и биография на учения

Жертвата на нападението е отдала десетилетия от живота си на научната и преподавателската дейност в Биологическия факултет на Алма матер. Според официалните архиви на висшето училище доц. Андрей Атанасов е част от Катедрата по биофизика и радиобиология още от нейното обособяване през 1972 година. В своята академична кариера той провежда редица изследвания върху протеините и биологичните мембрани, като специализира в престижни научни институти в Германия и Япония.

Според първоначалната и все още непотвърдена официално информация на bTV в основата на жестокото престъпление срещу възрастния учен стои личен мотив. По случая е образувано досъдебно производство за убийство под надзора на Софийската градска прокуратура, съобщават от Столичната дирекция на вътрешните работи, цитирани от БТА. До този момент от полицията не отчитат задържан заподозрян за смъртоносния побой.

Оправдания с „довеждащата инфраструктура“

Вместо да внесе яснота как в обедните часове в обект от столичния транспорт може да бъде пребит до смърт възрастен човек, ръководството на общинското дружество избра да прокара разделителна линия между самите влакове и съоръженията за достъп до тях.

„Метрото е безопасно – няма инциденти, свързани с безопасността. Инциденти, които се свързват с довеждаща инфраструктура, са проблем на начина, по който се развива и сега нашето общество. Радваме се, че граждани са сигнализирали и са повикали наши служители“, каза в студиото на предаването „Тази сутрин“ по bTV Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“.

Думите на директора на практика прехвърлят отговорността за сигурността във външните асансьори на метростанциите върху общото състояние на обществото. Формалното разграничаване на подземните перони от подходите към тях обаче едва ли успокоява пътниците, които ежедневно ползват същите тези асансьори, за да стигнат до мотрисите. Показателен остава и фактът, че за трагедията не е било реагирано в реално време чрез системата за видеонаблюдение, а се е наложило случайни граждани да открият пребития мъж и да викат служителите на станцията.

Хронология на трагедията

Тежкият криминален инцидент се разигра в четвъртък, 15 октомври, около 13:00 часа във външния асансьор на метростанция „Жолио Кюри“. Случайно преминаващи пътници са попаднали на 83-годишния мъж, който е лежал в безпомощно състояние. Пристигналият на място медицински екип е установил, че пострадалият е в кома и с множество тежки травми по тялото. Възрастният доцент е транспортиран по спешност в столичната болница „Света Анна“, където по-късно през деня лекарите са констатирали смъртта му, информират от Центъра за спешна медицинска помощ, цитирани от БНТ.

От „Метрополитен“ определиха вчера случая в официална позиция като „извършено тежко криминално престъпление“, а пространството около асансьора остана отцепено с часове за криминалистични огледи. Трагедията на станция „Жолио Кюри“ беляза един от най-напрегнатите дни за подземната железница в столицата, след като само три часа по-късно през вчерашния следобед друг мъж скочи на релсите на метростанция „Александър Малинов“, оцеля по чудо и блокира временно движението на влаковете.