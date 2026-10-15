15.10.2026 | 11:48

Превратът срещу Гешев – четири трупа и девет години затвор от правосъдието на Джуджетата

Делян Пеевски и Пепи Еврото взеха страната на Таки и Ами във войната им срещу Къро

Минаха години от прочутия “преврат” срещу главния прокурор Иван Гешев, огласен помпозно на пресконференция на ПРБ. Заговорници, предвождани от Красимир Каменов – Къро и с участието на журналисти от BIRD, планирали свалянето от поста му на главния прокурор, чрез вкарването му в санкционен списък на САЩ – обяви самият Гешев.

Престъпление по глава първа на НК срещу националната сигурност. Като много други изцепки на прокуратурата и тази се спихна, но “предводителят” Къро беше екзекутиран заедно с още трима души, а един от “превратаджиите” – Дилиян Георгиев беше “опраскан” от съдебни състави лоялни на Джуджетата. Към днешна дата го грозят 9 години затвор за подхвърлени наркотици, а по делото му предстои да се произнесе последната инстанция на ВКС.

Три месеца след “преврата” самият Гешев призна в кулоарите на Европейския парламент, в последния си ден на този пост, че е бил подведен от “Еврото и онези там…” Проглеждането за “онези там” премина през атентат, писмо от “Мечо Пух” да се пръждосва и “прегрупиране” на заместника му Сарафов. Гешев реши да “се бие”, но загуби срещу “въшките” във ВСС, управлявани дистанционно от Еврото, Борисов и Пеевски, с които той влезе в челен сблъсък. Така да се каже, “превратът” успя, но по друга линия. Важно е, обаче, да се проследи предисторията на този прокурорски фишек, който извади на светло задкулисни връзки и зависимости на властта от тежката организирана престъпност, актуални и до днес.

Война в мафиотското свърталище

Сблъсъкът между бившите бизнес партньори от някогашната силова групировка ВИС-2 – Красимир Каменов – Къро от една страна, и Христофорос Аманатидис – Таки и Размиг Чакърян – Ами от друга е факт. В него държавата на Пеевски и Еврото взе страна – тази на „мафиотското свърталище“ на Таки и Ами. Противопоставянето продуцира един от най-кървавите конфликти у нас през последните години.

Десетилетия наред Къро и Таки са сочени за партньори и приятели, но след смъртта на Георги Илиев разделят бизнеса си. Твърди се, че наркопазарът остава за Таки, а законният бизнес на ВИС-2 за Къро. Основният конфликт между тях възниква заради фитосанитарния контрол и „Златния гьол“ на ГКПП „Капитан Андреево“. Дясната ръка на Къро — Размиг Чакърян – Ами е ключова фигура в бизнес структурата му до около 2016 – 2017 г. Приживе Каменов твърди, че Размиг Чакърян през цялото време е работил от негово име и за негова сметка, а е прибира печалбата за себе си.

В този конфликт Таки застава на страната на Ами, а Петьо Петров – Пепи Еврото е ангажиран за институционална подкрепа. В отговор Къро търси законов път и чрез Дилиян Георгиев и Тони Иванов си урежда среща с бившата съпруга на Еврото — Любена Павлова и я завежда на среща с представители на чужда юрисдикция в Женева. Твърди се, че тя предава компромати срещу Еврото и Пеевски на властите зад океана. Самата Павлова обаче отрича да е свидетелствала или да е предавала доказателства.

Посещението в Женева през ноември 2022 г. стресира кръга около Пеевски, Еврото и Таки. Под вещото ръководство на Пепи Еврото и с решаващата помощ на лице от вътрешния кръг на Къро е сглобен кръгът на „заговорниците“ Цветан Василев, Красимир Каменов – Къро, Дилиян Георгиев, Овидиу Семенеску, Пламен Бобоков, Атанас Бобоков, Димитър Cтoянoв, кръстен от прокуратурата Митко BIRD-a и Тони Иванов. Образувана е преписка за ОПГ досъдебно производство № 432/2022 г. по описа на CO СГП (пр. пр. № 14124/2022 г.) по описа нa СГП.

“Заговор” с официални лица от САЩ

Съкровеното престъпно щение на заговорници било да инициират поставянето под санкцията на закона „Магнитски“ на Гешев, Борисов и Бог знае още кой. Прокуратурата намеква, че е била сключена предполагаема корупционна сделка с официални лица от САЩ, за да бъдат омаскарени въпросните „светли личности“. Най-страшният грях на заговорниците е, че представят доказателства и водят свидетели, които разкриват престъпни схеми на кръга около Пеевски и Таки пред чужда юрисдикция – тази на САЩ.

Лично Пеевски има сериозен мотив отново да вкара Семенеску и Георгиев в месомелачката на прокуратурата. Двамата вече са част от преписка за “изнудване” на Пеевски и Доган с предполагаем доклад на френските служби за трафик на цигари от Булгартабак към Близкия изток и финансиране на тероризъм. Подобен доклад изготви и турската служба КОМ и го прати на Интерпол и Европол. Резултатът беше, че Пеевски затвори Булгартабак и трафикът спря, но никога не му беше потърсена наказателна отговорност. За сметка на това прокуратурата и лично специалния прокурор на Пеевски Ангел Кънев и до днес държат отворена преписката за изнудване, на което единствен свидетел бил близкият до Таки пловдивски бизнесмен Иван Петлешков. Самите Пеевски и Доган даже не знаели, че били изнудвани. След 8 месеца в ареста Георгиев и още един румънски гражданин Дорин Йордаке подписаха споразумение с прокуратурата, а влиятелният румънски бизнесмен Овидиу Семенеску, шеф на Веолия и Алстом за региона, остана дълги години обявен за издирване с европейска заповед за арест. Тази атака срещу има и друго обяснение – отказът на Семенеску да работи с Пеевски по големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране за стотици милиони.

Но капката, която прелива чашата идва през февруари 2023 г. с нашата публикация на полицейска справка за предполагаемото убийство на Ружа Игнатова на яхта в Йонийско море, по поръчение на Таки. В справката се ракрива и влиянието на Таки в МВР през Иван Петлешков с посочени конкретни служители на ГДНП – Михаил Наумов и Стойчо Кубатов. Тези разкрития обтягат до краен предел отношенията между Каменов и Аманатидис. Планът за обезвреждане на заговорниците е форсиран.

От страната на Гешев не е нужно много, за да му се подпали фитила. В края на 2022 с всесилния в България главен прокурор се зае американския конгресмен Уорън, който поиска от външния министър Йелен да му наложи санкции. В мотивацията на писмото единственият българин, идентифициран с име, беше Атанас Чобанов от BIRD, автор на критични разследващи материали за Гешев. За бившия главен прокурор разказът на “Еврото и ония там”, че е основна мишена на заговора е прозвучал достатъчно логично, за да одобри прокурорската атака и да оглави медийната, свиквайки прочутата пресконференция за “преврата”.

Подхвърлена дрога и заговор напечатан на А4

На 7 март 2023 г. тежко въоръжените “робокопи” на МВР влизат в жилищата на Дилиян Георгиев и Тони Иванов, където откриват 50 000 евро, флашки със записи от разговори на Красимир Каменов и хартиени листи А4 с принтирани „писма“ – комуникация във връзка с „преврата“. Всичко това разбира се е изфабрикувано и подхвърлено в стила на Еврото -“като нямаме доказателства, ще си донесем”. Материалите са отделени от делото за „преврата“, а впоследствие разследването срещу Дилиян Георгиев и Тони Иванов е разделено в отделни производства, защото обвинението за организирана престъпна група отпада. Остават две дела за държане и разпространение на наркотици, по които „доказателствата“ са точно толкова „снадени“ колкото и тези за „преврата“.

В квартирата на Георгиев „доказателствата“ са „открити“ в полиетиленов плик. Зад пердето. Има около 123 грама кокаин, разделени в три флакона. Впечатление прави, че кокаинът е със същата чистота – 74% на активното вещество, както онзи, който е открит в квартирата на Тони Иванов. Очевидно кокаинът на двете места е с един и същи произход. Едва ли в София могат да бъдат намерени двама дилъри, които да продават кокаин с еднаква чистота. Подозира се, че дрогата идва от личните запаси на Еврото.

И Георгиев, и Иванов имат яснота, че ще има операция срещу тях. Предупредени са от Любена Павлова и не само. Какво по-разумно от това да държиш 100-150 грама кокаин зад пердето, докато чакаш властите да влязат на претърсване и изземване? Обстоятелствата навеждат на хипотезата, че кокаинът и останалите „доказателства“ са подхвърлен от длъжностните лица, извършили претърсването. Според намерените, очевидно подхвърлени „писма“, наркотрафикът от Цюрих към България е координиран от журналиста от BIRD.BG Димитър Стоянов. С цел „финансиране“ на преврата.

За щастие на Иванов, той се вслушва в съветите да напусне страна и освобождава квартирата си ден преди акцията. Той е издирван с ЕЗА и впоследствие се връща в България, но делото срещу него се спихва в съда. Дилиян Георгиев е задържан и прекарва месеци в ареста. Към днешна дата той е осъден на две инстанции и предстои делото му във ВКС.

На 16 март Гешев, Сарафов, Кирилова, Илков и Сийка /сега кандидатка за член на ВСС/ се наредиха на президиума на специално свикана пресконференция, за да огласят данни за готвения “преврат”. Като основно доказателство беше прожектирана напечатана бележка на Митко С., открита заедно с дрогата и флашки със записи на разговори с Къро.

#КОЙ провежда операцията?

В това явно „нареждане“ участват неслучайни служители на МВР и ДАНС. Тъй-като производството върви по глава първа от НК – за престъпления срещу държавата, действията се ръководят от Столичното следствие и ДАНС. От разследването „изскача“ Захари Богомилов – началник на сектор „Терор“ в ДАНС и син на тогавашния градски прокурор на София Илияна Кирилова. Тя и Богомилов са сочени за изключително близки до Петьо Петров – Еврото, който пък е сочен за архитект на операцията. Кирилова също участва на печалната пресконференция на Гешев и Сарафов, на която главния прокурор се самообяви, че е „мишена на заговор“.

На записите от камерите, документирали участниците в претърсването и изземването от квартирата на Георгиев в София, виждаме служители от групата за задържане на ГДНП. Или според справката – хората на Таки. Правят впечатление тежковъоръжени „робокопи“ и Иво Симеонов – тогава началник на групата. Да се чуди човек защо изпращат „100 маймуни“ за един невъоръжен човек. Безспорно, що се отнася до тактически операции, Иво Симеонов е сочен за професионалист с отлична подготовка. Отвъд това обаче, бидейки служител на звеното „Кобра“ в СДВР, преди да стане началник в ГДНП, Симеонов има репутация на момче за „мокри поръчки“, част от „преторианците“ на близкия до ДПС Младен Маринов, чийто брат охраняваше ресторанта “Осемте джуджета”. Негови колеги, пожелали анонимност твърдят, че той е с изключително нисък професионален морал. Към днешна дата Симеонов отново е в „Кобра“.

Оперативното подсигуряване на операцията се извършва от Стойчо Кубатов – най-довереният човек на Мишо Наумов в ГДНП! Освен че е служител на сектор „престъпления срещу личността“ в дирекцията, че е бивш съотборник с Наумов, а после и негов подчинен, Кубатов е и част от разследването за твърдяното убийство на Ружа Игнатова. Той е сочен за лице от доверения кръг на Иван Петлешков и Таки в МВР. Кубатов е свързан и с Васко Тодоров Станимиров – собственик на разкрития от ГДБОП “подземен град” за индустриално отглеждане на марихуана край Кюстендил. За Кубатов има данни, че е свързан с Петлешков и Таки и вероятно не е случайно, че той работи по задържането на един от отявлените им врагове. Когато влиза на претърсване и изземване на адреса на Дилиян Георгиев, якето на Кубатов е силно издуто и уплътнено.

На излизане якето виси спокойно, сякаш е станало поне един номер по-голямо. Естествено, това не е доказателство, че Кубатов е внесъл плика с парите, писмата и кокаина на адреса, но определено поражда обосновано съмнение. Разбира се, в кръга на заподозрените е и Иво Симеонов.

Поемните лица, курсанти от МВР Академията, влизат 10-15 минути по късно в квартирата на Георгиева. За това време „екипът“ на МВР ако иска може да разтовари цял ТИР с „доказателства“. Не е ясно що за идиот би скрил найлонов плик с 50 000 евро, „ценна кореспонденция“ и кокаин зад пердето, до прозореца, а не в касата на жилището, която никой дори не си дава труд да провери.

Съдии – Джуджета в СГС и САС

Георгиев е привлечен като обвиняем и разпитан от младши следовател Иван Аврамов. В същия ден следователят разпитва и двамата курсанти в качеството им на свидетели за обстоятелствата около претърсването. На 23 март 2023 г. наблюдаващите прокурори Иванов и Ненкова отделят материалите, касаещи намерените наркотици в жилището на Георгиев, в ново, самостоятелно производство – ДП № 137/2023 г. (пр. пр. № 8913/2023 г.) Въпреки, че обвинението е съшито с „бели конци“ на 11 декември 2024 г. съдия Аделина Иванова Каменова, кадър на закрития спец. съд, признава Дилиян Георгиев за виновен, че е държал с цел разпространение 123.65 грама кокаин на обща стойност 27 203 лв. Тъй-като Георгиев е сключил споразумение с прокуратурата за „изнудването на Пеевски“, съдия Аделина Иванова Каменова му налага наказание 11 години лишаване от свобода в условията не рецидив.

Малка но съществена подробност е, че съдия Аделина Иванова Каменова е сестра на Камен Иванов Каменов – районен прокурор на Враца. Последният пък е сочен за близък с Цветомир Ценов – Квиц, който преди последните избори гравитира около ДПС – Ново начало във Враца. Твърди се, че Квиц е организирал срещи между Каменов и народни представители от ДПС, за да бъде обсъдено неговото кариерно развитие.

Остава отворен въпроса до колко съдия Аделина Иванова Каменова е провела процеса безпристрастно и обслужила ли е интересите на Пеевски с тази присъда.

В Софийски Апелативен Съд на Дилиян също му се пада състав за чудо и приказ. С решение от 11 февруари 2026 г. САС изменя присъдата на СГС, като я намалява от от 11 години на 9 години. В съставът на САС изпъква името на Георги Ушев, който според справка на ГДБОП (рег. № 812100-2454/14.02.2022 г.) е бил контакт на Мартин Божанов – Нотариуса, подобно на съдиите Виржиния Атанасова и Пламен Дацов.

Председател на състава е Маргаритка Шербанова. Оказва се, че тя е сред съдиите „на каишка“ до колкото е разработвана от КПК на Цацаров. Съдията изскача от справка по делото срещу Марин Димитров – Яра-та.

„От контекста на проведеннте разговори между двамата се установява, че лицето Марин Димитров и сина му Стефан Димитров са изградили доверителни отношения с лицето Маргаритка Шербанова, с оглед вероятно възползване от служебното положене на последната, с цел получаване на нерегламинтирани услуги, касаещи служебната и компетентност, като провежданата комуникация е старателно прикривана, чрез използване на условности и /или приложения за интернет комуникация.“ – пише в материалите от теча “КорупцияЛийкс”

От КПК са документирани и срещи между съдия Шербанова от една страна и Марин и Стефан Димитрови. По разследването има приложена и справка от ДАНС от 03.06.2024 г. (рег. № RB202001-001-001-03), изготвена от агентите Недялко Петков и Нешо Малчев.

Вероятно трудно би могло да се отговори, дали апелативните съдии Георги Ушев и Маргаритка Шербанова са се произнесли съобразно доказателствата по делото или са осъдили Дилиян Георгиев заради събраните срещу самите тях доказателства? Безспорно обаче още върху първото решение на СГС има хвърлена тежка сянка на съмнение, доколкото съществува връзката на съдия Аделина Иванова Каменова, през брат й, с ДПС на Делян Пеевски. А решението на втората инстанция – САС е тежко опорочено, поради факта, че председателя на състава и един от членовете протичат в корупционни разследвания. На този етап те нямат процесуални качества, но във всеки момент биха могли да се сдобият с такива, ако не „слушат“ когото трябва.

Без преврат, но с екзекуция в ЮАР, уволнение на Гешев и бягство на Еврото

След екзекуцията на Красимир Каменов-Къро, водеща фигура в „преврата“, на съпругата му Гергана Каменова и на други двама в ЮАР и след уволнението на Гешев, прокуратурата потвърди, че няма данни за престъпна дейност на „съучастниците-превратаджии“. Единственото, което прокуратурата констатира е, че „заговорниците“ Цветан Василев, Красимир Каменов – Къро, Дилиян Георгиев, Овидиу Семенску, Пламен Бобоков, Атанас Бобоков, Димитър Cтoянoв, кръстен от прокуратурата Митко BIRD-a и Тони Иванов се познавали. И толкова. Дори и това твърдение е съмнително, защото част от „членовете“ на ОПГ-то се запознават, след като разбират, че са ОПГ. С постановление от 26 февруари 2024 г., прокурорите Марина Ненкова и Пламен Иванов прекратяват досъдебно досъдебно производство № 138/2023 г. по описа на CO СГП и пр.пр № 8942/2023 г. по описа на Софийска градска прокуратура, поради липса на доказателства.

В хода на събитията обаче се материализира връзката между Еврото и Ами в “мафиотското свърталище” – ресторант “Келари”, от което Еврото избяга през подземни тунели и е в неизвестност и до днес. Но пък тунелите и “Келари” пак са актуални с гръмката акция на властта срещу заглушителите на GPS-сигнала и след убийството на Илиян Филипов, за което е задържан приближения до Таки Славчо Мегеров. Въпросите за съдбата на Петьо Еврото и Ружа Игнатова са си все така злободневни.

Към днешна дата всичко написано за “свърталището” и влиянието на Таки в МВР се потвърждава, а фактът, че хора на Таки като Стойчо Кубатов все още са на работа в МВР подчертава безсилието на новата власт да се справи с проникването на тежката организирана престъпност в службите. Или пък невъзможното откъсване от тази мафиотска хватка.

Димитър Стоянов, Атанас Чобанов, Bird.bg