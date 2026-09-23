23.09.2026 | 12:19

Почина един от най-богатите хора в света

На 76 години си отиде човекът зад Джебел Али, A.R.M. Holding и хиляди имоти в Дубай

Дубай обяви 10-дневен официален траур след смъртта на шейх Ахмед бин Рашид Ал Мактум – по-малкия брат на владетеля на емирството шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум и една от дългогодишните фигури в управлението, бизнеса и спорта на Обединените арабски емирства.

Шейх Ахмед е починал сутринта на 21 септември 2026 г. на 76-годишна възраст, съобщиха официално дворът на владетеля на Дубай и държавната информационна агенция WAM.

Знамената в Дубай ще останат спуснати наполовина през целия траурен период. Погребалната молитва е насрочена за 22 септември в Голямата джамия „Забеел“, а семейството ще приема съболезнования в продължение на три дни.

Шейх Ахмед е роден на 12 юли 1950 г. в Бур Дубай и е четвъртият и най-малък син на покойния шейх Рашид бин Саид Ал Мактум – бивш владетел на Дубай и човекът, с чието управление се свързва превръщането на емирството в съвременен икономически център.

Негов по-голям брат е сегашният владетел на Дубай, вицепрезидент и министър-председател на ОАЕ шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум. Именно той съобщи личната си скръб след смъртта на брат си. „Ти си далеч от очите ни, Ахмед, но не и от молитвите и сърцата ни“, написа владетелят на Дубай.

Преди да се превърне в едно от разпознаваемите имена в икономическия живот на Дубай, Ахмед бин Рашид Ал Мактум преминава през британската Кралска военна академия „Сандхърст“. След завършването си се присъединява към Централното военно командване в Дубай, а по-късно достига до неговото ръководство. Години наред бе заместник-председател на полицията и обществената сигурност в Дубай, като съчетава тази дейност с управленски позиции в частния сектор.

Зад името му стои и огромен бизнес портфейл, чиято точна лична стойност не е публично удостоверена.

Шейх Ахмед оглавява A.R.M. Holding – частна инвестиционна група с позиции в недвижимите имоти, хотелиерството, банковия сектор, здравните технологии, мобилността, финтех индустрията и други направления.

С него е свързан и Dubai Real Estate Centre, който управлява над 3200 жилищни и търговски обекта. В портфейла на групата влизат още Huna и Hive Coliv, а сред проектите, развивани през годините, са The Beach Centre, Palm Spring Village и Dubai Creek Tower.

Публично проверима оценка, която да поставя точно число върху личното богатство на шейх Ахмед, няма, но със сигурност става въпрос за десетки милиарди.

Безспорен остава мащабът на корпоративните структури, които той ръководи, както и недвижимите активи под тяхно управление. Това го превръща в една от значимите бизнес фигури от управляващата фамилия Ал Мактум през последните десетилетия.

Другата голяма страст на шейха бяха конете. По негови технически насоки и съвместно с треньора Друба Селваратнам през 1990 г. са изградени пистата и трибуната на хиподрума „Джебел Али“, а първият състезателен сезон там започва през 1991 г. Шейх Ахмед притежава и намиращите се в съседство Jebel Ali Stables.