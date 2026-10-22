22.10.2026 | 15:00

Пеевски откраднал имотите на Доган с фалшив подпис. Джуджетата пробват да потулят аферата

Готова е официалната експертиза, подписана от трима експерти на Института по криминалистика на МВР

Частната експертиза за фалшифицирания подпис на Доган, с който той бил лишен от собственост, вече не е само частна.

Готова е официалната експертиза, подписана от трима експерти на Института по криминалистика на МВР. Тя потвърждава, че подписът на Доган е фалшифициран.

С този фалшив подпис е било подадено заявление до службата по вписвания, че Доган продава дяловете си във фирмата „Сигда“ ООД, която пък владее сараите и активите, които лидерът на ДПС ползваше в продължение на години. След конфликта с Пеевски Доган беше експресно изгонен от сараите в Росенец, сараите в Бояна, и от Тец „Варна“.

Експертизата е заминала към Следствието, където Джуджетата се чудят как да я покрият и да смачкат сигнала, който подадоха хората на Доган. Защото там още си работят за Пеевски.

Нотариуската Весела Ивчева, която е изповядала сделката за „Сигда“, както и един куп сделки на фирми на Пеевски, е отишла на крака при Папазов, а не е разписала в кантората си. Тя ще понесе ли последствия, че е валидирала фалшивия подпис?

За пълнота обаче трябва да се изследва и въпросът как с 5000 лв. Доган придоби ТЕЦ „Варна“, сараи и прочее благини. Толкова плати той официално за дял в „Сигда“, която е на името на децата на Папазов – бившият министър на транспорта в кабинета „Орешарски“. Как държавната Булгаргаз не си събираше с години 37 милиона лева задължения на ТЕЦ-а? Как държавата наливаше на ТЕЦ „Варна“ пари за „студен резерв“?

Има много въпроси за държавния „пълен съпорт“ към Агата, които сме задавали през годините, когато той беше в екип с Пеевски. Задаваме ги и сега, пише bird.