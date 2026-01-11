11.01.2026 | 21:49

Полярен студ сковава 18 области в понеделник

Опасното време е в Северна и Западна България, кодът за част от южните райони пада

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) актуализира предупреждението си за понеделник, 12 януари, като ограничи зоната на опасното време до 18 области. Въпреки че за част от страната обстановката се успокоява, Северна България и високите полета остават в капана на арктическия студ, а в планините условията стават животозастрашаващи.

Жълт код за потенциално опасно ниски температури е в сила за по-голямата част от Северна България и западните райони. Засегнатите области са: Русе, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Силистра, София-град, София-област, Търговище и Шумен.

В тези райони понеделникът ще започне с мразовито утро, а комбинацията от вятър и минусови температури ще създаде условия за бързо измръзване.

Смъртоносен риск във високите части

Докато в градовете говорим за „жълт код„, в планините ситуацията граничи с екстремна опасност. От НИМХ предупреждават за феномен на ветрово охлаждане, който ще свали „усещането за температура“ до стойности, несъвместими с безопасното пребиваване на открито.

Във високите части на Рила и Пирин, комбинацията от леден вятър и ниски температури ще създаде усещане за студ между минус 35 и минус 47 градуса. При такива стойности откритите части на тялото могат да измръзнат за минути. Планинските служби препоръчват да се избягват всякакви преходи във високата планина.

Зелен код за Юга

За разлика от сутрешните прогнози, които поставяха под въпрос цялата страна, вечерната актуализация носи добри новини за Южна България. В областите Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол кодът е „зелен“. Това не означава пролетно време, а липса на опасни метеорологични явления, макар температурите да остават типично зимни.