18.12.2025 | 10:00

ПП-ДБ свикват нов протест тази вечер

Повод е четвъртият опит да се прокара бюджетът

Два протеста се очакват тази вечер в центъра на София. Събитията са заявени в Столичната община, потвърдиха за БТА оттам.

Единият протест е от 18:00 часа пред парламента и е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“ под мотото #НеХраниПрасетоСТвоитеПари. Основният мотив, който изтъкват от формацията, е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

Вероятно именно призивът за протест спря коалицията да гласува редовните бюджети във вчерашния хаотичен ден в пленарната зала. Мнозинството първо гласува в дневния ред да влязат едновременно взаимно изключващите се проекти за редовен бюджет и удължителен закон, а след като ПП-ДБ почнаха да призовават за протест, отхвърлиха редовните бюджети от дневния ред и гласуваха на първо и на второ четене удължителния закон.