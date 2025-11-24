24.11.2025 | 21:26

Предлагат скандална концесия на тотото

С промени между първо и второ четене се предлага концесиониране на дейността на тотализатора за минимум 15 години

Управляващото мнозинство е внесло между първо и второ четене на закона за държавния бюджет изключително скандални промени в Закона за хазарта. Те предвиждат дейността на тотализатора да бъде концесионирана за период от минимум 15 години. Предложението се прави само няколко години, след като държавата национализира този бизнес и наложи монопол върху него след отнемането на лицензите на свързаните с бизнесмена Васил Божков хазартни фирми. Днес мнозинството счита, че тотото не е в състояние конкурентно да се състезава на този пазар и дейността му следва да бъде възложена на частен оператор.

Измененията са внесени от трима депутати от ГЕРБ, БСП и ДПС – Костадин Ангелов, Драгомир Стойнев и Йордан Цонев. С предложените текстове монополът на държавата върху организирането на лотарийни игри отпада и вместо това се създава възможност държавата да възложи тази дейност с концесия на частен оператор. Процедурата за концесиониране ще се организира от министерство на младежта и спорта, като сроковете са много амбициозни. До 31 март 2026 г. от спортното министерство се очаква да е публикувало обявление за проучване на интереса към концесия за период от минимум 15 години. Вносителите явно не се притесняват особено за конкуренцията – предвидено е дори и при едно предложение концесията да бъде включена в държавния план за концесиите и да бъде проведена процедура. След сключване на договор за концесия Българският спортен тотализатор прекратява дейността си по организиране на хазартни игри, а концесионерът придобива право да ползва всички пунктове, системи, ценни образци и интелектуална собственост на тотализатора. Тотализаторът иначе си запазва всички активи и пасиви, права и задължения, без правото да организира хазартни игри. След сключването на концесия продажбата на билети, фишове, талони и т.н. се преустановява, а издадените такива се унищожават.

И след концесионирането на хазарта се предвижда част от постъпленията да отиват за финансирането на спорта. Приходите от концесионното възнаграждение ще постъпват в спортното министерство, като минимум 30 на сто от тях ще са за издръжка на спортни клубове и федерации. 10 на сто от внесения корпоративен данък от концесионера също ще отива в спортното министерство за поддръжка на спортни обекти. Няма финансови детайли, които да покажа това как се съизмерва с отчисленията в момента.

Предложението е изключително скандално на фона на обявеното намерение за преобразуване на тотализатора в търговско дружество. Надълго и нашироко това бе разяснено в актуализирана политика за участието на държавата в публичните предприятия. Решението да се концесионира е много спорно и на фона на огромните финансови постъпления – в този бизнес се въртят милиарди.

На практика промените звучат като възстановяване на национализирания през 2020 г. бизнеса на Васил Божков с „Национална лотария“ и донякъде с „Еврофутбол“. Тогава това беше направен едновременно с образуването на няколко дела срещу него, едното от които беше, че не е платил над половин милиард такси за хазартните си игри. В момента това наказателно дело, по което има и бивши шефове на държавната комисия по хазарт, е в съдебна фаза.

Божков твърдеше, че атаката е станала точно, когато чешки хазартен оператор му е предлагал над 1 млрд.лв. за 51 на сто от компанията за лотария.

Интересно е да се отбележи, че за концесия за тото се заговори още през март 2025 г. и идеята бе лансирана от лидера на ГЕТБ Бойко Борисов. Това стана след гафа с теглене на „5 от 35“, в което беше изтеглено числото 41. Веднага след това Делян Пеевски заговори за смяна на шефа на тотото. А Васил Божков заподозря сценарий: „2020 г. закриха лотарията с един противоконституционен закон. Дадоха всичко в тотото, Борисов каза ясно и откровено “Бизнеса му го взехме”. След това ковид и протести, малко им се забави планът. Не може да се появи топка 41 номер в урна, където има числа до 35 номер. Това всичко е умишлено. После да го дадат на концесия, да го вземат и да се приватизират де факто тотото“.

Въпреки че тотализаторът има монопол на пазара на лотарийни игри, той така и не успява да изпълни заложените в плана си приходи от този сектор на хазарта. Същевременно играещите тото стават по-малко, но пък заради увеличените цени на фишовете и на лотарийните талони има ръст на приходите.

Като цяло всичко това е позволило миналата година да се преведат с 10 млн. лв. повече за подпомагане на спорта и културата, според годишния доклад за дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (БСТ) за 2024 г.

Промените в Закона за хазарта от 2020 г. дадоха на тотото изключителното право единствено то да провежда моментни лотарийни игри. Но това не води до планираните от ръководството му резултати.

През 2023 г. бизнес планът на БСТ беше за 190 млн. лв. приходи от лотарии, а те реално бяха 170.034 млн. лв. (89.5% от заложеното). За 2024-та целта дори е била снижена – 188.701 млн. лв., но и тази сума не е достигната, а са получени 182.640 млн., и то при завишени цени на талоните. Това е 96.8% от заложеното – най-малкия процент на изпълнение от плана на тотализатора за 2024 г.