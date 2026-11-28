Управленската криза в Българската федерация по таекуондо и участието на Ния Темиз в процесите по избор на ново ръководство – това са част от темите в интервюто на БНР с адвокат Мартин Кантарев, който представлява съпругата на Еюп Темиз – обвинен за убийството на президента на федерацията Слави Бинев.

Кантарев обясни, че е бил упълномощен от Ния Темиз да я представлява в качеството ѝ на член на Управителния съвет на федерацията.

Той категорично заяви, че няма отношение към защитата на Еюп Темиз и не го познава.

Адвокатът уточни, че е получил пълномощното няколко дни преди заседанието на Управителния съвет на 19 ноември, на което присъствал като представител на Ния Темиз.

По думите му тя е член на ръководния орган от 2021 година, след като е била поканена от Слави Бинев заради възможностите и желанието ѝ да подпомага българското таекуондо. Кантарев посочи, че ангажиментът ѝ към федерацията е бил предимно финансов, а не свързан с активното управление.

Той разкри, че в началото на септември Ния Темиз е направила дарение в размер на 120 хиляди евро. По думите му през годините тя е превеждала и други средства по сметката на федерацията, но не посочи общата им стойност.

Той не уточни обаче дали парите са били превеждани доброволно или по необходимост. Адвокатът заяви, че след смъртта на Слави Бинев от името на своята доверителка е отправил въпроси към ръководството за финансовото състояние на централата и за начина, по който са били използвани дарените средства.

По думите му до момента не са получили отговори. Кантарев коментира и двете заседания на Управителния съвет, проведени на 19 ноември, като подчерта, че е участвал единствено в заседанието на вписания в регистрите състав.

Той отрече да е вземал страна в спора за управлението на федерацията, като заяви, че е гласувал в интерес на Ния Темиз и на централата.

Адвокатът изрази съмнения относно прозрачността на предстоящия изборен процес и заяви, че има въпроси за броя на клубовете и комисиите, както и за начина, по който ще бъде формирано новото ръководство.

Той потвърди, че възнамерява да представлява Ния Темиз и на Общото събрание на Българската федерация по таекуондо, насрочено за 19 декември.

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В интервюто Кантарев коментира и обвиненията на Калоян Бинев, че е бил нает от кандидата за президент Димитър Михайлов, за да представлява Ния Темиз.

Адвокатът обясни, че е упълномощен лично от нея.

БНР разполага с копие от документите, удостоверяващи представителството на Ния Темиз от адвокат Мартин Кантарев, включително поканата за заседанието на Управителния съвет на 19 ноември, уведомлението за упълномощаването му и протокола от заседанието.

Освен това БНР разполага с договора за дарение, сключен на 3 септември 2026 г., както и с платежните документи, удостоверяващи превеждането на средствата.