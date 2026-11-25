25.11.2026 | 19:21

Ето кои са арестуваните хасковски общинари и бизнесмени

Всички те са от дрийм тийма на Делян Добрев

Шестима общински съветници от ГЕРБ и трима бизнесмени са задържани при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) в Хасково по разследване на Европейската прокуратура за организирана престъпна група. Това съобщи bTV, като се позова на неофициална информация.

Според телевизията задържаните бизнесмени са Величко Минев, Тенчо Лилянов и Делчо Пехливанов, а общинските съветници от ГЕРБ – Делян Делчев, Цвети Лалов, Дидо Гаргов, Петър Николов, Георги Георгиев и д-р Айхан Енвер. Деветимата са отведени за разпит в София.

Акцията е започнала рано тази сутрин, като претърсвания се извършват на частни адреси и в офиси на фирми както в Хасково, така и в столицата. Служители на МВР са влезли и в сградата на общинската администрация в Хасково, откъдето са иззети документи.

Разследването е свързано с проекти за саниране на жилищни сгради.

Местното издание Haskovo.live съобщава, че се проверява усвояването на средства по европейски фондове и обществени поръчки. Сред проверяваните дружества има и фирма за строителен надзор, която в момента има договори с общините Хасково, Димитровград и Харманли.

Познати имена от „Кумгейт“

Имената на част от сочените за задържани нашумяха през 2017 г. покрай скандала „Кумгейт“ в Хасково, в центъра на който бе депутатът от ГЕРБ и бивш енергиен министър Делян Добрев.

Общинският съветник Даниел (Дидо) Гаргов е съпруг на първата братовчедка на Добрев – Росица Гаргова, която по онова време оглавяваше финансовата дирекция в общината.

Гаргов участва в управлението на „Еко Традекс Груп“ АД и „Еко-Титан Груп“ АД. Според News.bg през 2025 г. двете дружества са сключили договори с община Хасково на обща стойност 14,3 млн. евро, като и при двете процедури е имало само по една оферта.

Величко Минев е бивш военен и бизнесмен с интереси в сметосъбирането, строителството и други сектори.

Самият Делян Добрев в миналото е участвал заедно с Минев и Тенчо Лилянов в управлението на дружеството „Форуком Фонд Имоти“. Добрев е напуснал дружеството през 2008 г.

Засега няма официална информация нито от МВР, нито от Европейската прокуратура за предмета на разследването, броя на задържаните и евентуални повдигнати обвинения. Не е известно и кои конкретни обществени поръчки са обект на проверката.