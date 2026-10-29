„Прогресивна България“ ликува: Йотова размаза Гюров на дебата

Партия „Прогресивна България“, депутати от парламентарната й група и партийни тролове обявиха в социалните мрежи, че Илияна Йотова е „размазала“ Андрей Гюров в дебата преди балотажа на президентските избори.
Ето и част от коментарите:
Матин Тошев пише: „Илияна Йотова унищожи Андрей Гюров на живо„.
Депутатът Димитър Петров е категоричен:
Илияна Йотова е абсолютният победител в дебата тази вечер!
Класа, държавнически опит и ясна позиция в защита на националните интереси. Госпожа Йотова се представи като действащ президент, който през последните месеци се справя повече от достойно с възложените му отговорности, и като бъдещ държавен глава, който с воля и решителност ще продължи да отстоява българските национални интереси, включително на международната сцена.
А Андрей Гюров… той имаше достатъчно време да си запише ценните уроци, които майсторски му бяха преподадени тази вечер. В политиката има едно златно правило – на публична изява, а още повече на дебат, не можеш да си позволиш да се появиш неподготвен. Може би Георги Кандев, със заучените си фрази, би се справил по-добре.
В неделя гласувайте с номер 25 в бюлетината! За достойните президент и вицепрезидент на Република България – Илияна Йотова и Кирил Вълчев! За България в сигурни ръце!
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