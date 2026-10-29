29.10.2026 | 22:42

„Прогресивна България“ ликува: Йотова размаза Гюров на дебата

Такъв бой не съм виждал от много време, тържествува Слави Василев

Партия „Прогресивна България“, депутати от парламентарната й група и партийни тролове обявиха в социалните мрежи, че Илияна Йотова е „размазала“ Андрей Гюров в дебата преди балотажа на президентските избори.

Ето и част от коментарите:

„Тотално размазване на Гюров! Такъв бой не съм виждал от много време. Илияна е класи над него. Казах преди няколко дни, че нямам никакви съмнения в успеха на Илияна Йотова тази неделя. Използвам случая да го повторя. Поздравления за Илияна Йотова!“ Матин Тошев пише: „Илияна Йотова унищожи Андрей Гюров на живо„. Депутатът Димитър Петров е категоричен: Илияна Йотова е абсолютният победител в дебата тази вечер! Класа, държавнически опит и ясна позиция в защита на националните интереси. Госпожа Йотова се представи като действащ президент, който през последните месеци се справя повече от достойно с възложените му отговорности, и като бъдещ държавен глава, който с воля и решителност ще продължи да отстоява българските национални интереси, включително на международната сцена. А Андрей Гюров… той имаше достатъчно време да си запише ценните уроци, които майсторски му бяха преподадени тази вечер. В политиката има едно златно правило – на публична изява, а още повече на дебат, не можеш да си позволиш да се появиш неподготвен. Може би Георги Кандев, със заучените си фрази, би се справил по-добре. В неделя гласувайте с номер 25 в бюлетината! За достойните президент и вицепрезидент на Република България – Илияна Йотова и Кирил Вълчев! За България в сигурни ръце!

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100% НАСЛАДА

Българката Йотова преподава, аУкраинецът Гюро срича и записва. ​Най-хубавото нещо, което се случи, е именно този дебат, в който се видя не само разликата в класата между двама кандидати, а това кой е Българският кандидат президент и кой е чужд

Йотова буквално помете пода сГюро – даде му скъп урок по слово, логика и факти в ефира на БНТ. ПП-ДБ скриха Кандьо, но най-голямата им грешка беше, че показаха Гюро.

​Краен резултат: Йотова 100 Гюро 0

“Независимият” кандидат се оказА, мноооого лош материал