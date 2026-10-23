23.10.2026 | 14:16

„Прогресивна България“ отказа да даде оставката на Доцова

Това искане разкрива възкресяването на сглобката, обявиха от партията на Румен Радев

След като мълчаха почти 20 часа за снощния инцидент със Соня Колтуклиева , управляващите най-накрая реагираха, като се окопаха в защита на своя кадър Михаела Доцова. От „Прогресивна България“ публикуваха позиция, в която не само категорично отказват да дадат оставката на председателя на Народното събрание, за която призоваха политическите им опоненти, но и обявиха целия случай за „възкресяване на сглобката“.

В позицията се казва, че ПБ е „срещу всяка прекомерна употреба на сила и счита, че законите и правилата трябва да са валидни за всички“. „Нарушаването им е недопустимо, както от страна на представители на институциите, така и от граждани и представители на медиите“, заявяват управляващите и добавят, че трябва да се чакат резултатите от разследването, а дотогава „подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели“.

А те виждат такива в говоренето на опозицията. „Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее“, заключават от ПБ.

Говоренето за „сглобката“ изцяло попада в тона на премиера Румен Радев и неговото обкръжение от последните дни. Всъщност, именно вчера, след заседанието на ръководството на ПБ, предшествало инцидента, той заяви : „Сглобката е жива и, макар и в опозиция, нейните лидери правят всичко възможно, за да възпрепятстват борбата с олигархията.“

Но исканията за оставки дойдоха от всички опозиционни формации в парламента, не само от страна на участвалите в „сглобката“. Случаят предизвика и широко обществено възмущение.