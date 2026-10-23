Скандален прокурор смачка дело за 100 млн. лв. на Пеевски

Прокурорите извън София май вече свалиха дългогодишния чадър над ДПС Ново начало, както видяхме от ареста на Ревански. Софийските джуджета и пирати обаче стоят твърдо зад (или всъщност под) Корпулентния – наскоро неслучаен апелативен прокурор смачка ключово разследване срещу лицето Делян Славчев Пеевски.
Касае се за необяснимото разминаване от 100 милиона лева между декларираното от Пеевски имущество – и официално платените от фирмите му дивиденти. Т.е. не става изобщо ясно откъде (и как) са дошли тези 100 милиона. Сметката е бакалска, но явно е свръх силите и възможностите на джуджетата от СГП – а и от САП.
Още преди половин година анонимно джудже от СГП смачка делото, ползвайки любим фатмашки трик – образуваме досъдебно производсво и веднага го прекратяваме. Така няма кой да обжалва, а и по онова време все още не същестуваше служебният съдебен контрол, въведен през юли т.г. И ето че наскоро прокурор Бранислав Александров Славов от САП също удари здраво рамо на Пеевски.
Славов, известен още и като Бранко прокурора, изобщо отказва да упражни служебен инстанционен контрол над постановлението на СГП. Преписката на САП е 3584/2025. Това е доста странно, понеже по закон всяко едно постановление на градската прокуратура подлежи на инстанционен контрол от апелативната. Но пък не е изненадващо, особено като съобразим КОЙ е прокурорът.
Бранко е разследван преди време защото „поддържал активна двустранна комуникация с лица от криминалния контингент, като им е оказвал правна помощ по образувани срещу тях наказателни производства“. Става въпрос за Йоско Костинбродския и няколко дела от серията „Килърите“, по които Бранков даже е бил призован като свидетел. На това отгоре при старта на едно от заседанията лично Киро Японеца го посочил с думите „Ето го прокурорът лихвар“.
И това все още не е всичко. Бранко е многократно наказван, понижаван и прочее – както поради горните прегрешения, така и поради системно явяване на работа в нетрезво състояние. Обичта му към бутилката е дори публично призната от Сотир Цацаров. Интересен факт е, че дисциплинарното производство във ВСС срещу него е водено от… Магдалена Лазарова, която днес встъпи като и.ф. главен прокурор.
В крайна сметка няма данни наказателното производство срещу Бранко да е стигнало до дестинация, различна от под кривата круша. Към днешна дата дисциплинарките срещу него са отдавна приключили и той си работи в САП, на полза роду. Или всъщност – на полза Деляну.
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