23.10.2026 | 13:52

Скандален прокурор смачка дело за 100 млн. лв. на Пеевски

Алкохолизираният Бранислав Славов отказва да упражни служебен инстанционен контрол над постановлението на СГП за прекратяване на делото на имуществото на корпулентния корупционер

Прокурорите извън София май вече свалиха дългогодишния чадър над ДПС Ново начало, както видяхме от ареста на Ревански. Софийските джуджета и пирати обаче стоят твърдо зад (или всъщност под) Корпулентния – наскоро неслучаен апелативен прокурор смачка ключово разследване срещу лицето Делян Славчев Пеевски.

Касае се за необяснимото разминаване от 100 милиона лева между декларираното от Пеевски имущество – и официално платените от фирмите му дивиденти. Т.е. не става изобщо ясно откъде (и как) са дошли тези 100 милиона. Сметката е бакалска, но явно е свръх силите и възможностите на джуджетата от СГП – а и от САП.

Още преди половин година анонимно джудже от СГП смачка делото, ползвайки любим фатмашки трик – образуваме досъдебно производсво и веднага го прекратяваме. Така няма кой да обжалва, а и по онова време все още не същестуваше служебният съдебен контрол, въведен през юли т.г. И ето че наскоро прокурор Бранислав Александров Славов от САП също удари здраво рамо на Пеевски.

Славов, известен още и като Бранко прокурора, изобщо отказва да упражни служебен инстанционен контрол над постановлението на СГП. Преписката на САП е 3584/2025. Това е доста странно, понеже по закон всяко едно постановление на градската прокуратура подлежи на инстанционен контрол от апелативната. Но пък не е изненадващо, особено като съобразим КОЙ е прокурорът.

Бранко е разследван преди време защото „поддържал активна двустранна комуникация с лица от криминалния контингент, като им е оказвал правна помощ по образувани срещу тях наказателни производства“. Става въпрос за Йоско Костинбродския и няколко дела от серията „Килърите“, по които Бранков даже е бил призован като свидетел. На това отгоре при старта на едно от заседанията лично Киро Японеца го посочил с думите „Ето го прокурорът лихвар“.

И това все още не е всичко. Бранко е многократно наказван, понижаван и прочее – както поради горните прегрешения, така и поради системно явяване на работа в нетрезво състояние. Обичта му към бутилката е дори публично призната от Сотир Цацаров. Интересен факт е, че дисциплинарното производство във ВСС срещу него е водено от… Магдалена Лазарова, която днес встъпи като и.ф. главен прокурор.

В крайна сметка няма данни наказателното производство срещу Бранко да е стигнало до дестинация, различна от под кривата круша. Към днешна дата дисциплинарките срещу него са отдавна приключили и той си работи в САП, на полза роду. Или всъщност – на полза Деляну.