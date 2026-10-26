26.10.2026 | 14:13

Прокурор се самоуби преди избора за ВСС!

Обвинителят Георги Герасимов е посегнал на живота си в петък

Прокурор от Софийската градска прокуратура се е самоубил в петък, 23 октомври, ден преди решаващото гласуване за членове на новия Висш съдебен съвет (ВСС), съобщава „Телеграф“.

Според колеги на магистрата той е бил подложен на сериозен психически натиск, който според тях може да е свързан с трагичното му решение. Към момента обаче няма официално потвърждение за причините и обстоятелствата около смъртта му.

По неофициална и непотвърдена информация става дума за прокурор Георги Герасимов от Софийската градска прокуратура.

Трагедията е станала непосредствено преди решаващия избор за представители на прокурорската квота в новия Висш съдебен съвет.

При проведеното гласуване бяха избрани четирима членове на кадровия орган, след като нито един от кандидатите не успя да получи повече от половината действителни гласове на балотажа.

Засега не е установена връзка между предполагаемия психически натиск, за който говорят колеги на починалия, и процедурата по избор на новия ВСС. Очаква се компетентните институции да изяснят обстоятелствата около случая. Към момента няма официална информация, която да потвърждава публично съобщената самоличност на магистрата.