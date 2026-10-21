21.10.2026 | 16:16

Pulse пренася световния тренд за фитнес и wellness хотелите в България

От Ню Йорк и Дубай до България: Pulse въвежда ново поколение активна почивка

От Ню Йорк и Дубай до България: Pulse въвежда ново поколение активна почивка, в която личният треньор, анализът на тялото, тренировките и възстановяването са част от хотелското преживяване.

Има една малка промяна в начина, по който светът започва да разбира лукса. Вече не е достатъчно хотелът да има красив басейн, впечатляващ СПА център и добре оборудван фитнес .

Все повече хора искат да получат нещо, което трудно се побира в категорията „удобство“ – персонално отношение към самите тях, което се изразява в отговора на въпроса: „От какво имам нужда аз?“.

От Ню Йорк и Дубай до Свети Влас

Още с пристигането си в хотела откривате, че тази почивка ще бъде различна. Тук преживяването не се изчерпва с луксозното настаняване и възможностите за релакс, а започва с внимание към вас, вашето тяло и индивидуалните ви цели.

Вместо сами да решавате кога, какво и колко да тренирате, до вас застава професионален треньор, който иска да разбере какво желаете да постигнете през следващите няколко дни. Следва и нещо още по-конкретно – анализ на телесния състав с Evolt 360. Така почивката започва не с универсална програма, а с вас.

В Grand Hotel Sveti Vlas това вече е реалност – премиум хотелското настаняване се среща с професионалната фитнес среда и експертизата на Pulse. Това е иновация, която Pulse въвежда в своите хотели, като съчетава личния треньор, анализа на физическото състояние и индивидуалната тренировъчна програма с wellness и възстановяване. Съвсем скоро концепцията ще бъде достъпна и в Grand Hotel Therme.

И всъщност именно тук се крие голямата разлика. Тренировката не е „още едно нещо“, което трябва да направите. Повечето хора познават този сценарий. Започва денят със закуската, следва плажът, после обядът, разходката, вечерята… и някъде между тях тренировката остава за „утре“.

При новия модел няма нужда сами да решавате кога, какво и колко. Програмата се съобразява с времето, с което разполагате, физическото ви ниво и това, което искате да постигнете. Така тренировката престава да бъде задача от списъка и се превръща в част от самата почивка.

А идеята следва тенденция, която вече се развива в премиум хотелите и wellness концепциите в световни дестинации като Ню Йорк и Дубай. Гостът вече не е човек, който получава стая, закуска и достъп до удобства. Той получава Pulse преживяване, създадено около неговите нужди.

Персонализирана програма от вашия треньор

Треньорът съобразява програмата с времето, с което разполагате, физическото ви ниво и целите ви. Ако сте там за уикенд, програмата е една. Ако сте за седмица – друга. Ако целта ви е да възстановите тонуса, подходът е различен от този при човек, който иска да работи върху сила, издръжливост или композиция на тялото.

Така фитнесът престава да бъде задача от списъка, а се превръща в част от почивката. Може би това е най-интересната промяна. Дълго време сме приемали почивката като противоположност на активността. Да почивате означава да спите повече, да лежите повече, да не бързате и да не правите нищо. Но тялото невинаги се чувства най-добре от пълната пасивност.

Понякога най-добрият начин да се отпуснете не е просто да спрете, а да дадете на тялото си правилното движение. Една добре подбрана тренировка, последвана от възстановяване и време в СПА зоната , може да промени начина, по който се чувстваме в края на деня.

Не става дума само за физическа активност, а за цялостна грижа за тялото – за тонуса, съня, възстановяването и усещането за баланс. А когато си тръгнете, имате и програма, с която да продължите грижата за себе си и у дома.

Затова новият модел не поставя активната почивка и релаксацията една срещу друга. Той ги събира.