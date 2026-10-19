19.10.2026 | 8:58

Путин предложил среща на Тръмп и Си Цзинпин, за да обсъдят споразумение за Украйна

Предложението за среща идва на фона на затопляне на отношенията между САЩ и Русия

Руският президент Владимир Путин е предложил среща на високо равнище следващия месец с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, за да се договори прекратяване на войната на Русия в Украйна при благоприятни условия за Москва, предаде Ройтерс, като се позовава на статия на в. „Уолстрийт джърнъл“.

Позовавайки се на бивш служител на руското разузнаване, запознат с въпроса, „Уолстрийт Джърнъл“ посочва, че предложението на Путин е било направено по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври, в рамките на който е била договорена и сделката за дизелово гориво между двете страни.

Белият дом не е отговорил незабавно на запитване за коментар от страна на агенция Ройтерс. Агенцията не е успяла да осъществи връзка с Кремъл извън работно време. Руското и китайското посолство във Вашингтон също не са отговорили веднага на исканията за коментар, съобщи БТА.

Според „Уолстрийт джърнъл“, позоваващ се на запознати служители, Кремъл е предложил тристранният диалог да се проведе в рамките на предстоящата среща на високо равнище на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Предвижда се форумът да се състои на 18 и 19 ноември в Шънджън.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е потвърдил пред изданието, че се обсъжда евентуална среща. „Все още няма яснота нито за самата среща, нито за нейния евентуален дневен ред, въпреки че и трите страни признават хипотетичната възможност за провеждането ѝ“, е заявил той пред „Уолстрийт джърнъл“.

Високопоставен американски служител е заявил пред изданието, че Тръмп все още не е дал съгласието си за подобна среща, но не изключва напълно идеята.