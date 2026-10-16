16.10.2026 | 9:28

Тръмп скочи на Зеленски: Той не е добър човек!

Американският президент обвини украинския лидер за липсата на мир

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува украинския си колега Володимир Зеленски в интервю за „Нюзмакс“, като го определи като неподходящ партньор за Вашингтон.

„Зеленски не е добър човек, с когото да работим“, заяви Тръмп, обвинявайки украинския президент, че не желае да съдейства за прекратяване на войната между Русия и Украйна. „Той казва, че иска да постигне споразумение, но не го иска. Не съм голям почитател на Зеленски. Те унищожиха страната си“, заяви американският президент. Той разкритикува и администрациите на Барак Обама и Джо Байдън за начина, по който са се справили с конфликта, включително с руската анексия на Крим през 2014 г.

Коментарите на Тръмп бяха направени в отговор на въпрос дали е поискал от Зеленски да спре украинските удари по руските петролни рафинерии. По-рано на 15 октомври украинският президент отмени ограниченията върху атаките срещу тези обекти, след като Русия продължи да нанася удари по енергийната инфраструктура на Украйна през последните дни.

Последните изявления на Тръмп идват на фона на задълбочаващото се напрежение между двамата лидери.

Отношенията между Вашингтон и Киев достигнаха нова критична точка, след като Тръмп обвини украинските удари по руските рафинерии за повишаването на световните цени на горивата. Експерти оспориха това твърдение, а екипът на американския президент заплаши да прекрати обмена на разузнавателна информация и доставките на оръжие, ако Киев не спре атаките.

Междувременно Вашингтон неочаквано обяви споразумение, което позволява на Москва да изнася дизелово гориво за САЩ и други пазари въпреки санкциите, наложени заради пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Няколко дни по-късно, на 11 октомври, Тръмп едностранно обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, изненадвайки украинските власти. Киев подкрепи инициативата и заяви, че е преустановил ударите по руските рафинерии след обявяването ѝ. Москва обаче продължи атаките срещу украинската електроенергийна мрежа, без да последва критика от страна на Тръмп.

„Мисля, че съветниците на Тръмп грешат. Не знам кой го тласка в грешната посока“, заяви Зеленски.

Попитан дали се чувства предаден от американския президент, украинският лидер отговори: „Наистина, да… Но ситуацията е малко по-сложна от моите емоции или чувства“.

Зеленски все още не е коментирал последните изявления на Тръмп.

Новият разрив идва след месеци на многократни, но неуспешни опити за договаряне на мирно споразумение между Русия и Украйна. На фона на поредното прекъсване на преговорите Москва продължава да нанася тежки удари по украинската енергийна инфраструктура в навечерието на зимните месеци, предава БГНЕС.