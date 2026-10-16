16.10.2026 | 9:50

Цирк в БНТ: Прекъснаха интервюто на кандидата за президент Венци Чикагото заради обиди

Той обвини Илияна Йотова и Андрей Гюров във връзки с тайни общества, предрече глобален катаклизъм и влезе в остър спор с водещата

Предизборното участие на кандидата за президент Венцислав Ангелов-Чикагото от „Народна партия Истината и само истината“ в сутрешния блок на БНТ завърши със скандал и преждевременно прекратяване на интервюто. Причината беше употребата на обидни квалификации в национален ефир, след като Ангелов отправи редица обвинения срещу политически фигури, говори за тайни окултни общества и заяви, че резултатът от президентските избори вече е предрешен.

В хода на разговора Ангелов заяви, че бъдещият държавен глава вече е определен и изборът няма да зависи от гласуването на българските граждани.

„Президентът е нареден и ще бъде Йотова, а решението няма да се вземе от народа български, а е взето отдавна в шаб квартирата на илюминатите ООН. Явявам се на тези избори само защото сте ми много симпатични и да ме видят на живо по БНТ“, заяви Ангелов.

Той намеси и името на Джордж Сорос, твърдейки, че двамата политици са получавали финансиране от него. Последваха и обвинения, включващи антисемитски квалификации.

Ангелов нападна остро БНТ, че са държавни служители, на което водещата отговори, че това не е така, тъй като телевизията е обществена, а не държавна.

„Да, но не защитавате народа български“, отвърна той. „Йотова и Гюров са представители на дълбоката държава, те са членове на тайни окултни общества. Всички знаем, че Сорос им плащаше едни хубави траншове. Те и двамата са ционисти, а ционистите са най-голямото зло. Те ще променят вота в движение. Аз тоя път няма да стана президент на България, но Йотова ще стане и да знаете, няма да си изкара мандата, ще избяга от България и ще бъде вкарана в затвора“, каза той.

Към края на интервюто Ангелов разказа и за миналото си, като определи престоя си в затвор в Кипър през 2008 година като повратен момент в живота си.

„Аз бях блуден син, но през 2008 година попаднах в затвора в Кипър и там преживях пълна промяна“, заяви той. Там попаднах заради една сатанинска, чифутска схема, вкарах половин килограм хероин в автомобила на мой партньор. Водещата обаче прекъсна интервюто, защото Ангелов за втори път употребява обидна дума в ефир. „Няма да търпим подобно отношения“, беше категорична водещата.

Излъчването бе прекъснато, докато от студиото се чу как кандидатът за президент извика: „Анатемосвам ви!“.