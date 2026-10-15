15.10.2026 | 11:00

Над 200 кг дрога откриха в камиони на „Бони холдинг“

Преди години фирмата е била щурмувана от Мартин Божанов-Нотариуса и Ветко Арабаджиев

Над 200 килограма наркотици бяха открити, скрити между месо на голямата ловешка фирма „Бони холдинг“. Става въпрос за около 200 килограма марихуана и поне 10 килограма кокаин.

Дрогата е била в тайници и между палета с месо.

„Най-добрият начин да се борим с наркоразпространението е да ударим големите канали. Това е поредната операция на Министерство на вътрешните работи, след която хиляди дози няма да достигнат до улиците“, написа в социалните мрежи вътрешният министър Иван Демерджиев.

Преди години „Бони холдинг“ е „щурмувана“ и от Мартин Божанов – Нотариуса в комбина с Ветко Арабаджиев. Това се разбира от разследване на КПК.

Информацията е по преписка № 24022 /2022г. по описа на СГП. Според информацията в нея Мартин Ангелов Божанов и Вълчо Кузмов Арабаджиев изнудват и искат да получат противозаконно имотна облага от изпълнителния директор на „БОНИ ХОЛДИНГ“ АД Георги Бориславов Николов, за да бъдат прекратени действия по вписване на лицето Й. И. като собственик на 3/6 идеални части от 341 003 броя акции от капитала на дружеството.

За целта Арабаджиев и Божанов подготвили план, съгласно който дружеството на съпругата на Арабаджиев „М.А.“ ЕООД следвало да прехвърли на поставено от Божанов лице всички вземания по договора за продажба на наследство и същия да претендира придобитите права пред „БОНИ ХОЛДИНГ“ АД. Разследването е за ОПГ, водена от Мартин Ангелов Божанов (псевдоним „Мозъка“), в съучастие с Гергана Божанова, Николай Атанасов, Евлоги Петров, Велимир Атанасов, Емил Писков, Калин Чанков и Вълчо Арабаджиев. Прилагани са и СРС в продължение на месеци.